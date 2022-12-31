世衛組織再籲中國分享疫情數據 以便其他國家有效應對

世衛組織/中國/冠狀病毒

世衛組織周五（12月30日）與中國官員舉行會晤，討論中國冠狀病毒Covid-19感染病例激增的問題，並再次呼籲中國實時分享數據，包括“更多基因測序”，“以便其他國家能夠有效地應對”。

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世衛組織（WHO）負責人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示："在缺乏來自中國的完整信息的情況下，各國採取他們認為能夠保護其人口的措施是可以理解的。

中國外交部發言人汪文彬反駁說："自疫情爆發以來，中國一直以公開、透明的方式與包括世衛組織在內的國際社會分享可靠的信息和數據。

法新社說，然而，在周五12月30日，中國疾控中心（CDC）只報告了5515個新病例和一個死亡病例。這些數字被認為不再反映現實，因為廣泛的篩查已不再是強制性的。

世衛組織周五12月30日晚間發布聲明說，"世衛組織再次呼籲中國定期分享關於流行病學情況的具體、實時數據，包括更多關於基因測序和疾病影響的數據，以及住院、進入重症監護室和死亡。

世衛組織的聲明還呼籲中國提供關於疫苗接種和免疫狀況的數據，特別包括脆弱人群和60歲以上人群的數據。