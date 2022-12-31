俄羅斯繼續炸烏克蘭能源設施 讓民眾陷入隆冬寒冷黑暗

俄羅斯/烏克蘭

年關將至，俄羅斯繼續用導彈和無人機攻擊烏克蘭的民用基礎設施，意圖讓烏克蘭民眾在隆冬時節陷入寒冷和黑暗...，不過，烏克蘭軍方似乎越來越多地擊毀俄羅斯導彈和伊朗無人轟炸機...

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基輔周五表示，在俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施進行大規模轟炸導致數百萬烏克蘭人斷電後不到24小時後，俄羅斯夜襲烏克蘭的無人機都被烏軍摧毀。

法新社說，自10月俄羅斯在前線的一系列軍事挫折以來，莫斯科採取用導彈和無人機打擊烏克蘭發電廠和變壓器的戰術，使烏克蘭民眾在隆冬時節陷入寒冷和黑暗。

烏克蘭參謀長烏克蘭武裝部隊總司令瓦列里·紮盧日尼（Valeriy Zaluzhny）今天說，俄羅斯軍方周六針對烏克蘭的幾個城市發射了20枚導彈，包括從轟炸機上發射，其中12枚被烏克蘭防空部隊擊落。

他在電報群上說，"敵人利用圖-95MS戰略轟炸機從裏海和陸基導彈系統發射了20多枚空載巡航導彈，被"我們的防空部隊和資產摧毀了其中的12枚導彈。

據烏克蘭空軍稱，俄羅斯本周四的攻擊是第十次此類攻擊，使用了數十枚導彈之後，用伊朗的沙赫德爆炸無人機在夜間對烏克蘭進行轟炸，烏空軍周五上午保證說，已擊落了俄羅斯發射的16架伊朗製造的無人轟炸機。據基輔市長維塔利-克里琴科說，有7個目標是在首都基輔，都被摧毀了，但墜落的碎片損壞了基輔西南部居民區兩棟樓的窗戶。

據烏克蘭總統府稱，其他的無人機在切爾卡什和第聶伯羅中部地區被擊落。據法新社引述消息說，俄羅斯還在周四向烏克蘭發射了70枚巡航導彈，其中有58枚被擊落。共有4名平民不幸被炸死，8人受傷。

據俄羅斯國防部周五稱，他們前一天對烏克蘭的"大規模打擊"已經"擊中了所有預定的目標"。

烏克蘭在俄羅斯導彈和無人機的轟炸下，數周來，全國各地實施了電力配給。數百萬沒有發電機的烏克蘭人正準備在沒有水電和供暖的情況下慶祝新年，並處於宵禁狀態。

目前和平談判前景幾乎不存在。因為烏克蘭要求俄軍完全撤出烏克蘭，而莫斯科則要求基輔承認今年9月被俄羅斯吞併的烏克蘭四個州，及2014年被吞併的克里米亞都屬於俄羅斯。