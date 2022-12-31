基輔市長：俄羅斯周六的襲擊造成1人死亡，20人受傷，傷者包括一日本記者

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12月31日，俄羅斯對烏克蘭首都基輔的襲擊已造成1人死亡，20人受傷。傷者中包括一名日本記者。

12月31日，俄羅斯對烏克蘭首都基輔等多地進行了新一輪的導彈襲擊。據基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）當天下午通過社交媒體“電報”報告，俄羅斯周六對基輔的襲擊已造成1人死亡，20人受傷。死者是一名老年男子，傷者中包括一名日本籍記者。14人已被送醫接受治療，6人在現場接受了醫務人員的救治。

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據了解，俄羅斯周六襲擊造成的20名基輔傷者中包括一名日本籍記者，據信他是《朝日新聞》視頻新聞部記者關田航。他正在住院治療。其本人表示“輕微受傷”。克利欽科還報告了其他兩個區的損失，即Pecherskyi區和Holosiivskyi區。基輔市中心的艾爾法維圖酒店被損壞。

據報道，烏克蘭的其他地區也發生了爆炸，包括戰事膠着的東部頓涅茨克。烏東克拉馬托爾斯克市市長洪恰連科（Oleksandr Honcharenko）說，一枚導彈擊中了一個工業區，但到目前為止還沒有人員傷亡。烏克蘭南部尼古拉耶夫州州長金（Vitaliy Kim）說，在南部城市尼古拉耶夫至少有6人受傷。其中三人被送往醫院，一人情況危急。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，在西部城市赫梅利尼茨基，有兩人因導彈襲擊而受傷。提摩申科補充說，在東南部城市紮波羅熱，居民樓被損壞，但有關傷亡和破壞的信息正在澄清中。

此前社交媒體上的多份報告稱，烏克蘭防空部隊在基輔、赫爾松、哈爾科夫、文尼察和日托米爾州工作。“佔領者決定試圖破壞我們的日子，”金在電報帖子中說。俄羅斯在12月29日發動在烏克蘭全國範圍內的大規模導彈襲擊後的第三天進行了周六下午的打擊。

英國國防部在31日早些時候警告說，存在“現實的可能性”，俄羅斯將在未來幾天發動另一次打擊，“以努力在新年假期期間破壞烏克蘭人民的士氣”。

據《烏克蘭真理報》報導，在俄羅斯周六對烏克蘭各地的大範圍打擊中，多個烏克蘭地區預防性地切斷了供電。這些地區包括基輔、哈爾科夫、蘇梅、尼古拉耶夫、敖德薩、基洛沃格勒州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州，以及基輔州和日托米爾州。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通過推特譴責說，“這一次，俄羅斯的大規模導彈襲擊是故意針對居民區的，甚至不是我們的能源基礎設施。戰爭罪犯普京通過殺人來‘慶祝 ’新年。俄羅斯必須被踢出它一直非法佔據的聯合國安理會席位。”

同日，俄總統普京在對俄羅斯人發表的新年致辭中宣稱，“道義和歷史的正義在我們一邊”。