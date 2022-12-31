疫情：法國英國加入檢測來自中國旅客國家行列

法國/英國/中國/病毒

2022年12月29日中國旅客在接受Covid-19冠狀病毒檢測後離開羅馬附近的RomeFiumicino國際機場的到達大廳。

法國和英國周五12月30日加入檢查來自中國乘客的國家行列。世衛總幹事譚德塞表示，由於缺少完整的信息，這一預防措施"可以理解"，周五世衛組織與中國官員進行了會談，呼籲中國實時分享疫情信息，包括提供“更多的基因測序”，“以便其他國家能夠有效地應對”。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管歐洲疾控中心（ECDC）之前曾表示，鑒於歐洲的免疫水平和存在的病毒變體與中國相同，所以沒理由在歐盟對來自中國的旅客進行篩查，但歐洲輿論和民眾的擔憂明顯增加。由於歐盟27國未能做出共同決策，在本國輿論壓力下，意大利，西班牙，法國都宣布對來自中國的旅客採取檢查措施。英國也宣布了類似的決定。

法新社說，在武漢出現首例冠狀病毒三年後，中國於12月7日結束了其嚴厲的清零政策。隨後中國的醫院被大量病人淹沒，其中大部分是老年人，因為他們很少或根本沒有接種疫苗，而許多藥店的發燒藥物已經用完。

儘管出現了這種疫情反彈，中國當局決定從1月8日開始結束對入境中國旅客的強制檢疫，並允許中國人出國旅行。

作為預防措施，美國和日本，意大利，以色列等國，已宣布他們將要求對來自中國的乘客進行陰性測試。韓國在周五做出了類似的決定，有效期至2023年2月。

法國和英國昨天周五都宣布，將要求凡從中國出發的旅行者出示其在兩天內的陰性檢測報告。這一決定將從1月5日起在英國適用，並在1月的頭幾天在法國適用。

西班牙衛生當局早一天在周四宣布計畫要求來自中國的旅行者接受"陰性測試"或提供"完整的疫苗接種計畫"。