羅納爾多簽約沙特 合同兩億歐元

C羅/沙特

C羅簽約後，沙特的"羅納爾多熱"開始了，C羅的球衫炙手可熱，在納賽爾（Al-Nassr）俱樂部商店，沙特球迷，黎巴嫩球迷、埃及球迷，還有....中國球迷，將庫存的球衫搶空。沙特希望借C羅的到來獲得2030年世界盃主辦權。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社12月31日發自利雅得的報道說，葡萄牙的五次金球獎得主，37歲的羅納爾多，在被歐洲的大佬們忽視之際，選擇了金色流放，周五12月30日他與沙特的阿爾-納賽爾（Al-Nassr）俱樂部簽署了一份為期兩年半、價值約2億歐元的合同。這是歷史上最引人注目的轉會之一。

C羅（Cristiano Ronaldo）成為沙特納賽爾俱樂部球員才幾個小時，沙特球迷阿伊班（Abdulmohsen al-Ayyban）和他的兒子已經和其他許多人一樣，購買了印有這位葡萄牙球星的名字和他標誌性的N.7的球衣。

41歲的阿伊班和他9歲的兒子納耶夫（Nayef）充滿熱情地在擠滿球迷的俱樂部官方商店等待購買羅納爾多的著名藍黃衫。他向法新社說，“我們正在經歷一個歷史性的時刻”。他和其他沙特球迷一樣，都相信羅納爾多的到來將創造出一種競爭情緒，幫助沙特贏得2030年世界盃的主辦權。

在馬德里，37歲的C羅與阿爾-納賽爾草簽了兩個半賽季的合同和高達2億歐元的薪水後，這位五次金球獎得主有望很快加入他的新團隊。

據一位不願透露姓名的官員周四說，這在沙特是一個敏感問題，該國正通過這次高調的轉會在世界足球地圖上大放異彩。

"前所未見"

對於沙特王國的許多人來說，2022年絕對是沙特的足球年："C羅7"很快就會參加沙特阿拉伯錦標賽，而且沙特國家隊在卡塔爾世界盃第一場比賽中以2-1擊敗了梅西的阿根廷隊，而這隻阿根廷隊是本次世界盃的冠軍。

據該俱樂部的老闆阿卜杜勒-卡德爾告訴法新社，沙特媒體周五剛泄露羅納爾多即將簽約的消息，納賽爾俱樂部（Al-Nassr）的商店就開始被沙特球迷，黎巴嫩球迷、埃及球迷和中國僑民衝擊。

他說："我這輩子還沒見過這樣的事情"。他對那些已經快賣光的庫存感到驚訝，迫使顧客帶着自己的襯衫來，只是為了貼上“Ronaldo7”。

他警告說，鑒於人潮洶湧，大多數人將不得不等待兩天來領取這件珍貴的襯衫。

23歲的學生穆罕默德-阿爾-約翰尼（Mohammad al-Johni）說："我從小就是羅納爾多的粉絲，現在我支持的沙特俱樂部買下了他，所以我倍感高興"。

21歲的大學生拉坎-穆罕默德（Rakan Mohammad）說："這次購買C羅證實了納賽爾俱樂部的重要性。人們的期待和期望都達到了最高點。

自11月底與曼聯解約以來，這位五次歐冠聯賽冠軍得主沒有俱樂部，他曾為曼聯（2003-09年和2021-22年）、皇家馬德里（2009-18年）和都靈尤文圖斯（2018-21年）效力。

而阿爾-納賽爾俱樂部開始感受到了C羅的效果：在社交網絡上的追隨者數量在幾個小時內爆炸性增長。在Instagram上則從80萬變成了400萬。

在羅納爾多炫他的新納賽爾球衣的照片下面，他在標題中寫道："一張載入史冊的照片"。