隱退教皇本篤十六世逝世 享年95歲

教皇本篤十六世

梵蒂岡12月31日宣布，在2013年辭職的德國神學家，教皇本篤十六世，在今天星期六上午去世，享年95歲。

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羅馬教廷新聞辦公室主任馬泰奧-布魯尼（Matteo Bruni）在一份聲明中說："我痛苦地宣布，名譽教皇本篤十六世今天9時34分在梵蒂岡的教會之母（Mater Ecclesiae）修道院去世"。

從下周一（1月2日）早上開始，本篤十六世的遺體將被安放在聖彼得大教堂的莊嚴環境中，讓信徒們瞻仰致敬。

法新社發自梵蒂岡的電稿說，教皇本篤十六世在2013年的辭職讓世界大吃一驚，今天周六他在梵蒂岡花園的修道院去世，享年95歲，他曾在那裡隱退。

原名為約瑟夫-拉辛格（Joseph Ratzinger ）的德國神學家前教皇的健康狀況最近幾天有所惡化，但梵蒂岡周五還在表示他的身體狀況"穩定"，而且他周四還在自己的房間里參加了彌撒活動。

信仰天主教的意大利總理喬治亞-梅洛尼（Giorgia Meloni）向這位"信仰與理性的巨人"致敬。

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍則形容本篤十六世教皇是一位"用靈魂和智慧為一個更加博愛的世界工作"的人。

英國首相里希-蘇納克提到本篤十六世是一位"偉大的神學家"。

波蘭總統安傑伊-杜達回顧說，約瑟夫-拉辛格（本篤十六世）曾是"聖約翰-保羅二世的親密合作者。他"在2005年波蘭教皇聖約翰-保羅二去世後接替聖約翰-保羅二世出任教皇。

1月5日葬禮

梵蒂岡新聞辦主任馬泰奧-布魯尼說，第265位教皇的葬禮將於周四上午由其繼任者方濟各在梵蒂岡主持舉行。數以萬計的信徒以及國家元首、政府首腦和皇室成員將參加葬禮，這在天主教會兩千年的歷史上是前所未有的事件。

法新社說，周六早上宣布本篤十六世的死訊時，聖彼得廣場上的信徒們都感到驚訝。30歲的意大利人達維德-迪-托馬索（Davide Di Tommaso）告訴法新社："我們確實受到了很大的打擊”。

本篤十六世的去世，結束了兩位白衣教皇的奇特共存：一位是德國人約瑟夫-拉辛格（Joseph Ratzinger）一位出色的神學家，但不太適應人群；另一位是演講精闢的耶穌會士，阿根廷人豪爾赫-貝爾戈里奧（Jorge Bergoglio），他希望將窮人和移民置於教會使命的中心。

在經歷了多重危機的八年教皇任期後，本篤十六世在2022年初被教會中的戀童癖問題所困擾。德國一份報告對他在擔任慕尼黑大主教時對教會內部性暴力問題的處理提出了質疑，他從沉默中走出來，請求"原諒"，但他同時保證說，自己從來沒有替戀童癖者遮掩過。

教皇隱退榜樣

本篤十六世於2013年2月11日用拉丁語宣布放棄教皇職位。他在2016年出版的一本傾訴秘密的書中保證說，辭職是他個人的決定，與他的體力下降有關，但無關教會醜聞的壓力。

通過六個世紀以來前所未有的（隱退）姿態，這位現代史上第一位德國教皇為他後面其他體力不濟的繼任者們開闢了道路。現年86歲並患有膝關節疼痛的方濟各也對這種隱退的可能性持開放態度。