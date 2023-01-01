俄軍跨年轟炸烏克蘭 4人死亡 50人傷

烏克蘭/俄羅斯

俄國人在12月31日對頓涅茨克地區進行了18次炮擊。

基輔周日元旦表示，俄羅斯新年前後對烏克蘭首都和七個地區進行的轟炸造成4人死亡，50人受傷。澤連斯基表示，烏克蘭"不會饒恕"莫斯科。

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據烏克蘭地方政府和州政府的新報告，俄羅斯在周六和周日新年前後，對烏克蘭首都基輔和其他七個地區進行了跨年襲擊。

法新社駐基輔記者在周六下午聽到了十幾聲爆炸聲，並在午夜除夕過後幾分鐘又聽到了幾聲爆炸。在基輔市中心，一枚導彈將一家酒店的門面炸開。

此外，烏克蘭空軍宣布擊落了俄羅斯在除夕夜發射的45架伊朗造沙赫德（Shahed）炸彈無人機，但沒有說明是否有其他無人機擊中目標。

基輔警察局長安德烈-內比托夫（Andriï Nebitov）在臉書（Facebook）上發布了一張照片，顯示似乎是一架無人機的殘骸，上面用俄語寫着"新年快樂"。

這位基輔警察局長寫道：“這就是你需要知道的關於恐怖主義國家及其軍隊的一切”。

"不會饒恕"

與此同時，俄軍方聲稱，他們“周六“針對烏克蘭國防工業設施進行了遠程精確空襲”，並說這些設施“參與製造用於對俄羅斯進行恐怖襲擊的攻擊型無人機”。

俄羅斯國防部在其每日報告中稱，"基輔政權對俄羅斯進行恐怖襲擊的計畫在即將實施前被挫敗”。

法新社說，莫斯科經常將烏克蘭軍隊針對俄領土或其位於烏克蘭的設施的攻擊稱為"恐怖行為"。

俄軍還宣布，它繼續在烏克蘭東部的頓涅茨克地區發動進攻。目前大部分戰鬥都集中在那裡。

烏克蘭外交部長德米特羅-庫列巴（Dmytro Kouleba）周六譴責俄羅斯故意針對烏克蘭的居民區進行打擊。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基對俄軍這次跨年轟炸做出反應說，烏克蘭"不會饒恕"莫斯科。

根據烏克蘭的詳細統計，俄羅斯新年轟炸的烏西部城鎮赫梅利尼茨基（Khmelnytsky），有3人死亡，包括一名22歲女子。烏克蘭總統府說，在50名傷者中，包括南部赫爾松附近村莊一對兄妹，哥哥13歲妹妹12歲。

據地區當局稱，俄軍在元旦對烏克蘭南部紮波羅熱地區的奧里希夫（Orikhiv）的襲擊中，有一人被炸死，另有三人受傷。

在親俄一方，烏克蘭東部分離主義領土當局報告說，周日在頓涅茨克地區的亞西努瓦塔（Yassynuvata）有一名平民在烏克蘭的炮擊中死亡。他們說，烏軍還在午夜後襲擊了頓涅茨克和附近的馬基耶夫卡鎮，造成至少15人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基在對烏克蘭人的新年問候中，讚揚了烏克蘭人民2月以來對俄羅斯侵略的抵抗，他保證說，烏克蘭將戰鬥到"勝利"，並“收復所有被俄羅斯佔領的國土”。