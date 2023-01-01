克羅地亞加入歐元區和申根區

克羅地亞/歐元區/申根

2023年1月1日克羅地亞加入申根區，該國與斯洛文尼亞之間的布雷根納邊境開放，警察們打出開放的手勢。

克羅地亞2023年1月1日成為歐元區第20個成員，申根區第27個成員。克羅地亞總理說，這是該國的戰略目標。不過，克羅地亞人擔心改歐元會引發物價上漲。而該國旅遊業則非常開心。

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克羅地亞在加入歐盟9年後，於2023年1月1日告別了其貨幣庫納，成為歐元區第20個成員。

同時，它成為第27個加入申根地區的國家，在這個廣闊的區域內，4億多人可以自由旅行，不受國內邊境管制。

在該國官媒《晚報》（Vecernji List）看來，這兩個事件是"克羅地亞加入歐盟的最高成就"。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天周日在去克羅地亞紀念這一事件時在推特上說："這是一個新開端的時刻，對克羅地亞而言，比歐洲其他地方尤為如此。

開放邊境

馮德萊恩在抵達克羅地亞首都薩格勒布之前，在克羅地亞與斯洛文尼亞接壤邊境口岸布雷根納停留，在那裡，她與克羅地亞總理安德烈-普連科維奇（Andrej Plenkovic）和斯洛文尼亞總統娜塔莎-皮爾克-穆薩爾（Natasa Pirc Musar）舉行了三方會晤。從今天開始，上述兩國將開放邊境。

在布雷根納邊境口岸的聯合新聞發布會上，馮德萊恩女士為克羅地亞在同一天取得的"兩項巨大成就"歡呼。她說："因此，這的確是一個可以載入史冊的日子。

克羅地亞總理則表示，這是一個"歷史性時刻"，因為克羅地亞經此實現了自己的"戰略目標"。

然後，馮德萊恩女士前往克羅地亞首都薩格勒布，在那裡，她與克羅地亞總理普連科維奇及一些官員們在首都市中心廣場喝了咖啡，由該國總理用歐元付賬。

克羅地亞在2013年7月加入歐盟，於1991年宣布從南斯拉夫獨立，隨後的衝突（1991-1995年）造成大約2萬人死亡。

克羅地亞領導人經常強調，他們認為克羅地亞加入歐元區和申根地區後，他們的390萬同胞將從中獲益。

據專家們說，這一轉變將有助於保護作為歐盟最弱經濟體之一的克羅地亞免受通膨飆升、嚴重能源危機和俄羅斯入侵烏克蘭帶來地緣政治不安全的影響。

法國總統馬克龍周日在視頻通話開始時用克羅地亞語說：親愛的克羅地亞朋友，歡迎加入這個共同的貨幣--歐元。他補充說，歡迎克羅地亞採用歐元，這是一種穩定和堅實的貨幣，有助於加強歐洲抵禦衝突的能力。

2022年11月，克羅地亞的通貨膨脹率達到13.5%，而歐元區為10%。

對於克羅地亞央行（克羅地亞國家銀行HNB）的行長鮑里斯-武吉奇（Boris Vujcic）來說，放棄1994年引入的庫納貨幣是"唯一合理的政策"。

克羅地亞央行官員安娜 薩比克（Ana Sabic）告訴法新社說，"歐元肯定會帶來經濟穩定和安全"，她並補充說，“社會中的每個人都將受益”。專家們特別提到了消除彙率風險和更好的借貸條件。

擔心物價上漲

不過，克羅地亞人則喜憂參半：雖然他們普遍歡迎加入申根，結束邊境管制，但貨幣的變化卻引發不信任感。最近幾天，該國居民在銀行和自動取款機前排隊取錢，擔心今後出現流動性問題。

克羅地亞央行行長鮑里斯-武吉奇今天早些時候，則象徵性地從薩格勒布的一台自動取款機上提取了歐元。

薩格勒布的一名教師伊萬娜 托希奇（Ivana Toncic）說：“許多克羅地亞人擔心，歐元的引入將導致價格上漲”。這將是困難的，現在價格已經很高了，而且會再上漲。

而對於一家旅遊機構的僱員馬爾科-帕維奇來說，“克羅地亞正在加入一個精英俱樂部”。

這個旅遊機構的另一名僱員內文 巴尼奇Neven Banic補充說，"1月1日沒有什麼變化，反正20年來一切都以歐元計算".

在克羅地亞加入歐元區之前，大約80%的銀行存款已經以歐元計價，其主要合作夥伴都在歐元區，而占其國內生產總值20%的旅遊業則由龐大的歐洲客戶推動。

促進旅遊業

克羅地亞今年接待的遊客是其居民人數的四倍，加入申根區將對該行業起到推動作用。周日，73個邊境口岸將被撤銷。但在機場，由於技術原因，邊境的轉換將於3月26日實施。

同時，克羅地亞與非歐盟鄰國--波斯尼亞、黑山和塞爾維亞--的邊界情況不會有太大變化：它已經在那裡適用申根規則。

然而，打擊非法移民仍然是一項重大挑戰。自從加入歐盟以來，克羅地亞承擔了保護超過1350公里的外部陸地邊界的繁重任務，其中大部分邊界是與波斯尼亞共享。

克羅地亞位於非法移民使用的“西巴爾幹”路線上，也是走私武器、毒品和販賣人口者使用的路徑。2022年前十個月，克羅地亞記錄到3萬名非法移民，與去年同期相比增加了150%。