基輔發現無人機殘塊有俄文“新年快樂”

俄軍轟炸烏克蘭

新年過後，俄羅斯繼續對烏克蘭發動空襲，首都居民被要求留在避難所。基輔昨天發現一個疑似無人機殘塊上用俄語寫着“新年快樂”字樣。俄軍在元旦前後用導彈和無人機對烏克蘭的轟炸造成至少4人死亡，50人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

據基輔警察局長安德烈-內比托夫（Andriï Nebitov）昨天在臉書（Facebook）發布幾張照片顯示，一架無人機殘骸上有俄文寫的"新年快樂"字樣。據烏克蘭空軍說，他們在周六晚擊落了45架伊朗沙赫德炸彈無人機。

基輔警察局長安德烈-內比托夫譴責俄軍寫“新年快樂!” 是野蠻人乾的毫無品位的事情。他說，這個“新年快樂!”出現在這裡，是所謂"博愛的人們"夜間問候的一部分，可以說是廉價而沒有品位! 是真正的“野蠻人風格”。他補充說，而且，“這些碎片沒有出現在有激烈戰鬥的前方，而是出現在孩子們玩耍的操場上”....

法新社報道，1月2日周一黎明時分，一場新的空襲將烏克蘭首都基輔作為打擊目標。基輔軍事管理部門負責人謝爾蓋-波普科（Sergei Popko）今天凌晨1點左右在電報群（Telegram）發出警報，要求烏克蘭人繼續“留在避難所里”。他說，防空部隊正在運作，並說，在首都東北部的傑斯尼楊斯基區（Desnyanskyi），一座摩天大樓的陽台和窗戶的碎片被損壞。

隨後，烏克蘭政府宣布，烏克蘭軍方擊落了20個空中目標。大約三小時後，警報被解除。

在昨天元旦前後，俄羅斯對烏克蘭進行了數十次導彈和無人機轟炸，在首都基輔等7個地方造成至少4人死亡，50人受傷，包括赫爾松一對13歲和12歲的兄妹。澤連斯基發誓說，“烏克蘭不會饒恕莫斯科”。

據俄軍昨天宣布，他們打擊的目標是烏克蘭製造無人機的地點，都命中了。但除夕夜俄軍的一枚導彈將烏克蘭市中心一家酒店的門面炸毀。