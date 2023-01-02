尹錫悅：韓美商討進行核戰力聯合軍演

韓美軍演，核威脅，朝鮮

韓國總統尹錫悅表示，為應對朝鮮日益增長的核武威脅，首爾正與華盛頓商議以美國核戰力進行共同計畫和軍演，而非單純受美國”核保護傘“及”延伸威懾 "的保護。此前一天朝中社報道金正恩表示要 "倍增 "朝鮮核武庫，並將開發新的洲際彈道導彈。

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在韓國“朝鮮日報”周一刊出的專訪中，尹錫悅表示，美國至今是以"核保護傘 "及其 "延伸威懾力 "等方式協助韓國應對朝鮮的威脅，這已不足以讓韓國人放心。

尹錫悅說，為達到更有效的遏制效果，韓國正與美國協商就核武共同計畫，“核武器是屬於美國，但相關計畫的準備工作、情報共享、演習和訓練應該由韓國和美國共同完成"，他說，華盛頓對這一想法持 "相當正面"的歡迎立場。

法新社報道，尹錫悅的這個表示是在朝鮮朝中社周一報道金正恩呼籲將 "倍增 "朝鮮核武庫之後做出的。 金正恩同時還宣布，朝鮮將開發新的洲際彈道導彈（ICBM），以應對美韓對朝鮮的敵對。

報道指， 2022年，朝鮮幾乎每月都進行武器試驗，包括髮射其最先進的洲際彈道導彈。去年平壤的導彈發射數量創下紀錄。就在上周六，朝鮮又發射了三枚短程彈道導彈，周日早間再次發射一枚導彈。

尹錫悅執政下，韓國加強了與美國的聯合軍演，此前這些演習因新冠疫情而削減，或在上任總統文在寅時期、對朝進行最終失敗的外交談判時被停止。而自2019年朝韓會談破裂以來，金正恩成倍增加了朝鮮的武器發展計畫。在此背景下，韓國和美國都認為平壤將很快進行新的核試驗，這將是平壤史上進行的第七次核試，也是2017年以來的首次核試。

另據中央社報道，尹錫悅在專訪中也談及朝韓展開峰會的可能，他說，“雖然沒有拒絕的理由，但只是做做樣子的會面對朝鮮半島和平真的會有幫助嗎？”，報道指，金正恩近日在勞動黨會議中也絲毫未提及與韓國或美國談判等內容，預測平壤今年重回談判桌的可能性不大。