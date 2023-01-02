本篤十六世移靈羅馬聖彼得大教堂 成千上萬信徒向他告別

本篤十六世

本篤十六世在12月31日去世後，他的靈柩今天1月2日從梵蒂岡花園修道院被移至羅馬聖彼得大教堂的金頂下停靈3天，讓公眾向他做最後的告別，直到1月5日下葬。

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今天1月2日清晨開始，成千上萬的信眾湧向梵蒂岡，向這位在2013年隱退的教皇表示最後的敬意。今天黎明時分，在眾多媒體和大量安保人員的見證下，聖彼得廣場周圍排起了長隊。隊伍中的意大利修女安娜-瑪麗亞（Anna-Maria）告訴法新社：她早上6點就到了，並說，“鑒於本篤十六為教會所做的一切，來向他致敬似乎很正常”。

聖彼得教堂大殿的巨型大門今天從9點到19點向公眾敞開，然後在周二和周三從6點到18點開放。入場免費，無需門票。

梵蒂岡周日發布了第一張名譽教皇遺體的照片，他身着哀悼教皇的紅色，戴着配有金帶的白色披肩，手中拿着念珠。

他的繼任者方濟各教皇昨天周日再次向他"敬愛的"本篤十六世致敬，贊本篤十六世是福音和教會的忠實僕人。

兩千年罕見

隨着兩千年來罕見的一位教皇為另一位教皇主持葬禮，兩位白衣教皇共存的不尋常局面將會結束。然後在1月5日，現代史上第一位德國教皇將被埋葬在梵蒂岡大教堂的一個墓穴中。

本篤十六世原名為約瑟夫-拉辛格，生於1927年，在被任命為慕尼黑大主教之前，曾在德國教授神學25年。然後在2005他接替去世的波蘭教皇約翰-保羅二世，出任羅馬教皇，並在8年後的2013，因體力不支宣布隱退。

他是天主教會捍衛保守路線的標誌人物，特別是在墮胎、同性戀和安樂死方面，他堅持教會傳統信條的立場從未鬆動。