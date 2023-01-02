王岐山參加巴西總統盧拉就職典禮

中國/巴西

周日元旦，巴西總統盧拉在首都巴西利亞的國會前宣誓就任巴西總統。在出席這場就職典禮的外國賓客中，有中國國家副主席王岐山。這位長袖善舞的中共政治局“編外常委”在國際舞台上似乎與北京的戰狼團隊“同時存在，各自為戰”。

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現任中國國家副主席王岐山已多次被習近平派到國外參加高規格外交禮儀活動。他在去年9月參加了英女王伊麗莎白二世的國葬；在去年5月參加韓國總統尹錫悅的就職儀式；在去年10月，在哈薩克斯坦出席亞信峰會，與卡塔爾、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、伊朗、伊拉克、白俄、巴基斯坦領導人，以及普京和埃爾多安一幹人親善。

巴西與中國同為金磚成員，雙方貿易互補，在冠狀病毒大流行之前，據中國商務部2019年的資料顯示，中國主要購買巴西的鐵礦石、大豆、原油等大宗產品，巴主則購買中國的機電設備、機械器具、化學品。

嚴密戒備提防反對派

昨天周日在嚴密警戒下，77歲的巴西左派偶像盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在國會舉行總統就職典禮。這是他第三次出任巴西總統。

當盧拉與副總統阿爾克明先生和他們各自的妻子乘坐傳統的勞斯萊斯敞篷車前往國會時，受到數萬名身着工人黨（PT）顏色的左派支持者歡呼雀躍地歡迎。

這次盧拉的就職儀式在嚴密的戒備中舉行，因支持極右翼前總統博爾索納羅的右派陣營持續抗議選舉舞弊，不承認盧拉的勝利（50.83%對49.17%）。

而即將離任的博爾索納羅(Jair Bolsonaro)則在其任期結束前兩天周五離開巴西飛往美國，從而避免了按慣例，作為離任總統在就職儀上為他討厭的對手戴綬帶的尷尬。盧拉陣營則選擇一位原住民婦女在職儀式上為盧拉戴綬帶，以示其更多樣“合法性”。