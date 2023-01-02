金正恩撤掉軍隊1號人物樸正天

朝鮮軍隊

這張拍攝於2021年1月14日、由朝中社（KCNA）於2021年1月15日發布的照片顯示，朝鮮人民軍總參謀長樸正天在平壤舉行的慶祝朝鮮勞動黨第八次代表大會的閱兵式上。

朝鮮領導人金正恩撤掉朝鮮軍隊1號人物樸正天（Pak Jong Chon），由國防相李永吉（Ri Yong-gil）接任。金正恩此番運作的用意尚不明朗...

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據韓聯社1月1日引述朝中社介紹，朝鮮軍隊1號人物樸正天被免職的決定是在朝鮮勞動黨12月26日到31日舉行的八屆六中全會上實施的。

朝鮮國家電視台顯示，在會議期間，樸正天坐在主席台前排，低着頭，其他成員舉手對這項軍隊最高層的人事變動進行表決。後來顯示他的座位空着沒有人坐。

此外，朝鮮官媒朝中社1月2日周一發布的金正恩在元旦拜謁錦繡山太陽宮的照片中，樸正天也沒有出現。

韓聯社說，金正恩掌權以來，樸正天一直備受信任，是總管軍事部門的高官，他在2019年晉陞大將、在2020年晉陞次帥，並被火速提拔為元帥。然而，此次勞動黨的全體會議突然免去他的職務，且大部分軍方領導幹部也在就任僅6個月後被替換，有觀點認為此舉有問責的性質。

至於接替樸正天的李永吉，在2016年曾有傳言說他已被處決。但事實上，此人近期官運亨通，出任人民軍總參謀長、國防相、作戰總局長等要職。

位於首爾的韓國國家統一研究所的研究員吳京洙（Oh Gyeong-sup）說，樸正天的下台可能與朝鮮無人機侵入韓國後，兩國之間的緊張關係上升有關。

路透社說，樸正天被免職的時間點是金正恩要求發展新的洲際彈道導彈，並要成倍增加核武庫以對抗美韓之際。

據韓聯社說，值得注意的是，被美國財政部以參與大規模殺傷性武器（WMD）和彈道導彈研發為由列入制裁名單的金秀吉和俞鎮都獲得高升，前者是新任平壤市責任書記，併當選勞動黨政治局候補委員；後者是前任軍需工業部長，當選為勞動黨中央委員會委員。