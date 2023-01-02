朝鮮軍隊
金正恩撤掉軍隊1號人物樸正天
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朝鮮領導人金正恩撤掉朝鮮軍隊1號人物樸正天（Pak Jong Chon），由國防相李永吉（Ri Yong-gil）接任。金正恩此番運作的用意尚不明朗...
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據韓聯社1月1日引述朝中社介紹，朝鮮軍隊1號人物樸正天被免職的決定是在朝鮮勞動黨12月26日到31日舉行的八屆六中全會上實施的。
朝鮮國家電視台顯示，在會議期間，樸正天坐在主席台前排，低着頭，其他成員舉手對這項軍隊最高層的人事變動進行表決。後來顯示他的座位空着沒有人坐。
此外，朝鮮官媒朝中社1月2日周一發布的金正恩在元旦拜謁錦繡山太陽宮的照片中，樸正天也沒有出現。
韓聯社說，金正恩掌權以來，樸正天一直備受信任，是總管軍事部門的高官，他在2019年晉陞大將、在2020年晉陞次帥，並被火速提拔為元帥。然而，此次勞動黨的全體會議突然免去他的職務，且大部分軍方領導幹部也在就任僅6個月後被替換，有觀點認為此舉有問責的性質。
至於接替樸正天的李永吉，在2016年曾有傳言說他已被處決。但事實上，此人近期官運亨通，出任人民軍總參謀長、國防相、作戰總局長等要職。
位於首爾的韓國國家統一研究所的研究員吳京洙（Oh Gyeong-sup）說，樸正天的下台可能與朝鮮無人機侵入韓國後，兩國之間的緊張關係上升有關。
路透社說，樸正天被免職的時間點是金正恩要求發展新的洲際彈道導彈，並要成倍增加核武庫以對抗美韓之際。
據韓聯社說，值得注意的是，被美國財政部以參與大規模殺傷性武器（WMD）和彈道導彈研發為由列入制裁名單的金秀吉和俞鎮都獲得高升，前者是新任平壤市責任書記，併當選勞動黨政治局候補委員；後者是前任軍需工業部長，當選為勞動黨中央委員會委員。