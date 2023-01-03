中央社: 中國砸錢請學者協助洗腦 偉大抗疫研究被罵翻

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在大規模冠狀病毒感染潮衝擊下，在“缺醫少藥”和“火葬難”的困境中，一項中國國家社科基金重大項目“偉大抗議精神研究”引來網民一片嘲罵。

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中央社1月3日電稿說，中國政府突鬆綁防疫，民間搶無藥自主艱難抗疫，但官方卻在這種糟糕時間砸重金請北京學者協助洗腦，舉辦「偉大抗疫精神研究」，引髮網路一片撻伐，被罵到翻車後急轉彎喊停。

中國去年突然放鬆疫情管控，染疫人數激增，民眾買藥就醫難，繼北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉指死亡人數計算困難，「大家心裡有數」被網友轟閉嘴後，北京學者進行“偉大抗疫研究”也遭網友批評。

據北京首都師範大學公布訊息指，去年12月17日由首都師範大學馬克思主義學院教授王冠中擔任首席專家的研究闡釋黨的19屆6中全會精神國家社科基金重大項目「偉大抗疫精神及其弘揚機制研究」開題論證會，以線上方式成功舉行。

會議並指國家社科基金本次重大項目招標共確定115個課題研究方向，每個研究方向原則上確立1至2項中標課題；資助經費根據課題研究的實際需要確定，一般每項人民幣60至80萬元。

這場開題論證會參與專家有中國史學會會長、原「求是」雜誌社社長、清華大學教授李捷，北京師範大學中共黨史黨建研究院院長、原教育部高等學校社會科學發展研究中心主任王炳林，武漢大學馬克思主義學院教授丁俊萍，中共中央黨校原副教育長兼教務部主任柳建輝等多人。

王冠中在彙報時表示，偉大抗疫精神是經中共中央批準的第一批納入中國共產黨人精神譜系的偉大精神，是中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化優良基因和特質稟賦在新時代抗疫鬥爭實踐中的賡續和延展。

該報道說，這場會議大張旗鼓舉行，得到的迴響是罵聲不斷，一個名為「積翠軒」的公眾號1月2日貼出民眾的評論包括「簡直太不要臉了」、「霸佔科研基金不幹人事，對社會毒害大」、「祖墳是有多大窟窿需要80萬填」等。

名為「黃娜老師」的公眾號今天發文說，「你忙着搶藥，專家教授們卻在斥巨資研究偉大的抗疫精神，這個高大上的課題名稱，把其中的每個詞彙單獨拿出來，都能明白是啥意思，但連成一句話，卻讓人感覺不知所雲。」

該文表示，這項課題級別很高，屬於國家社科基金重大項目，妥妥的國家級課題。但參與研究人員，除了一位老師來自北京中醫藥大學外，其餘的基本全都是各個高等院校的重要領導，以及馬克思主義、黨史研究方面的專家教授，竟然沒有與疫情有關的醫學界人士、衛健委或疾控人員參與，如何保證研究過程中相關技術層面的科學性，不禁讓人產生了疑問。

公眾號「正經說個事」指出，開題發布時間不合適，當前疫情放開，全國是個什麼情況？藥、病房等等，普遍不足，群眾呼聲正高。這個時間節點，來搞這個高大上的研究，不挨噴都難。

「積翠軒」公眾號另指有消息稱，一些省委宣傳部已經下發通知，明確要求各市委宣傳部理論處(科)，各高校社科(科研)處及相關社科單位，按照上級指示精神，不得公開發表關於「抗疫精神」的文章。請各單位遵照執行，指上級終於出面，叫停了研究。