俄軍在烏東遭炮擊死傷慘重 引起國內批評質疑

烏克蘭/俄羅斯

俄軍1月2日宣布63名士兵在烏東死於烏軍炮擊後，俄羅斯出現批評聲浪，包括質疑軍方掩蓋死傷人數。但這些批評似乎沒有反省對烏克蘭發動侵略戰爭造成流血。

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法新社說，俄羅斯國防部是在俄羅斯戰地記者的批評聲中，才罕見地宣布有63名俄軍士兵在烏東馬基耶夫卡（Makiïvka）的四枚導彈爆炸中死亡。

烏克蘭軍隊在1月1日炮擊烏東一個俄軍營地造成慘重傷亡的消息公布後，立即在俄羅斯國內引起悼念和批評浪潮。

一般而言，自俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後，莫斯科對俄軍在烏克蘭的傷亡情況保持緘默，並很少通報損失情況。

今天1月3日，在俄中部城市薩馬拉（Samara），約有200人不同尋常地參加一個被授權的集會，因為在烏東陣亡的一些士兵來自那裡。法新社記者看到，居民們在該市主要廣場的永恆之火前獻上玫瑰或花圈之後鞠躬或畫十字。一位東正教牧師朗誦了一段禱文，然後士兵們向空中鳴槍致敬。據當地媒體報道，該地區其他一些城鎮，包括托格利亞蒂和塞茲蘭，也舉行了類似的集會。

此外，俄羅斯越來越多有影響力的戰爭記者都表示不同意軍方宣布有63人死亡的報告，他們指出有數百人死亡，並指責俄軍高級軍事指揮官“沒有從過去的錯誤中吸取教訓”。

當天早些時候，烏克蘭武裝部隊的戰略通訊部表示，近400名俄羅斯士兵在馬基耶夫卡的轟炸中死亡。

莫斯科市議會副主席安德烈-梅德韋傑夫（Andrey Medvedev）批評俄軍高層說："戰爭已進行了10個月，還把敵人當作“什麼都看不見的傻瓜”是“危險和犯罪”行為。

事發三天後，俄羅斯總統普京尚未對俄軍在烏東被烏軍炮擊事件作出反應。據俄羅斯國防部稱，這些導彈是由美國海馬斯HIMARS多管火箭發射器發射的。

近幾個月來，莫斯科在哈爾科夫（東北部）赫爾松（南部）遭受的失敗導致了俄羅斯國內對俄羅斯總參謀部的批評。這次俄軍在烏東分離主義地區的馬基耶夫卡的大量死亡引起了新的憤怒高峰，俄羅斯輿論要求懲罰那些責任人。

有幾個聲音譴責俄羅斯軍方在安置士兵的同一建築物中儲存彈藥，而且這些士兵還被允許使用手機，導致他們被烏克蘭炮手定位。

擁有100多萬追隨者的電報群（Telegram）賬戶“Rybar”譴責將士兵安置在彈藥庫旁邊是“天真的罪惡"，彈藥庫的爆炸會使死亡人數增加。

在社交網絡上，一些人指責俄羅斯當局隱瞞真實死亡人數，企圖將死亡人數壓縮到最少。

俄羅斯婦女妮娜·維爾尼克（Nina Vernykh）在俄主要社交網絡“電話會議”（VKontakte）上寫道："我的上帝，誰會相信63人死亡的數字？“建築物都被完全摧毀了”。

在社交網絡上擁有大量粉絲的幾名支持戰爭的俄羅斯評論員也對63人的死亡人數提出異議，他們說這一數字被低估了。

在薩馬拉當選的共產黨議員米哈伊爾-馬特維耶夫說："將得出什麼結論？誰會受到懲罰？"。