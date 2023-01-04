對中國旅行者新冠檢測？世界航空高喊沒什麼用

新冠病毒

世界航空公司的主要代表Iata今天表示，越來越多的國家對來自中國的旅客實施新冠病毒測試是一種沒有什麼意義無效舉措。

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據世界航空公司的主要代表Iata周三表示，一些國家正在對來自中國的旅行者進行新冠病毒測試和其他檢測措施，而病毒其實已經在這些國家境內廣泛流傳。國際航空運輸協會（IATA）總幹事威利-沃爾什（Willie Walsh）在一份聲明中甚至說：看到這種跪下來恢復在過去三年中被證明無效的措施是極其令人失望的。

中國3日警告，包括美國、澳大利亞、意大利和法國在內的十幾個國家實施的這些檢測措施是 "不可接受的"，並認為這些措施"缺乏科學依據"。

該組織Iata聲稱代表300家航空公司，佔全球航空運輸量的83%，Iata說：研究表明，"引入旅行檢測並沒有改變感染的峰值傳播。最多，這些限制只是將高峰期推遲了幾天。

據該組織稱，在大流行病開始三年後，航空業擁有應對新冠病毒的 "必要工具"，"而不必採取切斷國際旅行、損害經濟和破壞工作的無效措施"。

Iata在12月初估計，2022年全球航空運輸量預計將達到2019年水平的70.6%，但在亞太地區停滯在44.3%，主要是由於中國的清零政策，不過，中國清零政策已經12月7日最終被取消了。