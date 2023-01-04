烏克蘭用昂貴的導彈擊落廉價俄羅斯無人機

軍火

戰場上接連失利的俄羅斯加快部署無人機襲擊，烏克蘭運用導彈予以擊落的成本估達出動無人機的7倍，雖然保護關鍵基礎設施和人命，但長此以往，這樣的失衡恐怕會讓俄羅斯佔上風。

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美國「紐約時報」（The New York Times）和中央社報導，烏克蘭上空的自爆無人機數量正急劇增加，它們動作遲緩、聲音嘈雜，而且在空中相對容易被擊落。烏克蘭表示，新年這周末朝烏克蘭飛來的約80架俄羅斯無人機幾乎全遭擊落。

烏克蘭防空部隊發言人今天說：「這是先前沒有人達成的戰果。」

烏克蘭擊落無人機的技巧越來越成熟，不過隨著戰爭發展，有件事也正在日益失衡：諸如地對空飛彈等諸多防衛武器的成本遠高於無人機。有些軍事專家表示，長此以往，這件事可能讓莫斯科佔上風。

專家表示，俄羅斯使用由伊朗提供的見證者-136型（Shahed-136）無人機相對便宜，但是烏克蘭用來從空中將它們擊落的武器卻昂貴許多。

在這場戰爭中對烏克蘭提供支援的諮詢公司Molfar負責人史塔羅謝克（Artem Starosiek）估計，運用飛彈擊落無人機的成本是出動無人機的7倍。

伊朗無人機的生產成本可能低至2萬美元（約新台幣61萬元），但是烏克蘭發射一枚地對空飛彈的成本，從舊式蘇聯制S-300防空飛彈的14萬美元到美製國家先進防空系統（NASAMS）的50萬美元不等。

Molfar估計，自從去年9月以來，俄羅斯已經對烏克蘭出動約600架無人機。莫斯科在戰場上接連失利後加快部署無人機作戰步伐，已經造成烏克蘭各地在天寒地凍中輪流停電，在俄羅斯全面入侵即將進入一年之際製造了更嚴重苦難。

非營利智庫CNA俄羅斯軍事專家考夫曼（Michael Kofman）說，烏克蘭正運用「東拼西湊的防空系統」抗擊威脅，包括蘇聯時期和北大西洋公約組織（missile）系統，各有各的代價。

相較於現有蘇聯和歐洲防禦系統，烏克蘭有些高射炮並不昂貴，但是相較於無人機，美製攔劫飛彈就相當昂貴。

即便如此，要評估用飛彈擊落無人機作法是否明智，也不總是那麼簡單。

白宮曾表示，知悉克里姆林宮和伊朗正尋求在俄羅斯共同生產無人機。布爾格表示，長此以往，這將會讓莫斯科有能力部署更多無人機打擊烏克蘭。

他說：「那將會讓烏克蘭的防空系統面臨更大壓力。」