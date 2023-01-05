中國疫情數據竟成‘明目張膽’具‘侮辱性’的謊言

病毒

世界衛生組織（WHO）官員認為中國低報疫情數字，呼籲當局發布可靠疫情數據，同時，越來越多國家相繼實施針對從中國入境的旅客採取檢疫措施。曾擔任世衛組織顧問、積極推動病毒溯源工作的美國專家孟天行（Jamie Metzl）表示，中國的疫情數據不透明，讓中國與全世界的民眾陷入危險之中，逼得各國只能自保。

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在美國克林頓政府時期曾在白宮國安會任職的孟天行（Jamie Metzl）對自由亞洲電台表示，各國加強防疫的主要原因，是來自中國政府對於疫情的不透明。

孟天行認為，中國政府從2019年底疫情爆發初期，就沒有秉持公開透明原則，即時與國際分享疫情數據，也違背了國際義務。

孟天行：“中國政府官方統計數據就是‘明目張膽’、具有‘侮辱性’的謊言。這些謊言讓每個中國人都處於危險之中，也使世界各地的人都面臨更大的風險。根據《國際衛生條例》，中國有義務向世界衛生組織提供準確的公共衛生信息，但中國政府公然違反這些義務，威脅中國乃至全世界的每一個人， 這簡直令人髮指。”

從2021年開始，孟天行就積極推動病毒溯源工作，他與國際數十位科學家和研究人員發表聯名信，指世界衛生組織與中國的聯合病毒溯源報告受到政治干擾，需要更嚴謹的調查。目前為止，無論世衛組織或美國政府發布的病毒溯源報告，對於新冠病毒起源仍難以定論。

孟天行表示：“這就是為什麼我和其他人持續呼籲中國政府，在與新冠病毒起源相關的問題、在疫情傳播的真實統計數據上，保持完全透明。這樣我們才可以追蹤病毒變異，為接下來可能發生的疫情做好準備。”

除了繼續推動溯源工作外，孟天行積極呼籲中國政府立即發布有關感染和死亡的準確統計數據，並共享中國新冠病毒的所有基因測序數據，讓世界各國能有效預防。除此之外，他也表示，現階段中國政府需要開放進口有效的信使核糖核酸（mRNA） 疫苗，來幫助拯救中國民眾的生命。