烏克蘭沒從西方國家得到他們想要的重型坦克，但1月5日一天之內殲滅800名俄軍

烏克蘭

烏克蘭軍方估計1月5日殲滅800名俄軍，而且多半是在烏東頓內茨克州（Donetsk）擊斃。西方盟國承諾，將為烏克蘭提供裝甲戰鬥車輛，但並非烏克蘭希望取得的那種重型坦克車。

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法國總統馬克龍告訴澤連斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。美國總統拜登昨天則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。

但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，比方說艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。

路透社和中央社報導，烏克蘭軍方星期四在晨間定時戰況摘要報告中說，俄軍集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形戰區的攻勢上，但在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）這兩個戰區的攻擊並不成功。

烏軍表示，一天來已殲滅800名以上俄軍，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。

烏軍並通報，基本上被俄軍破壞了的巴赫姆特以及頓內茨克州另2座城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove），俄軍的空襲以及導彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。

俄軍否認在烏克蘭採取所謂的“特殊軍事行動”時，會以平民作為攻擊目標。路透社無法獨立證實這些戰況敘述的真實性。

美國政府一名高層官員昨天對頓內茨克的戰況作出審慎評估，尤其是在巴赫姆特一帶。