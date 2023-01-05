白俄開審諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基

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被監禁的白俄羅斯民主活動家、2022年諾貝爾和平獎的共同獲得者阿列斯-比亞利亞茨基的審判5日在明斯克開庭，他創立的Viasna中心是白俄羅斯主要的人權組織。

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法新社今天引述維斯納中心Viasna在社交媒體上消息說，在庭審聽證開始時，比亞利亞茨基和與他一起受審的人權活動家瓦倫丁-斯特凡諾維奇和弗拉基米爾-拉布科維奇出現在法庭的被告席上。這三個人自2021年7月以來一直被拘禁。

比亞利亞茨基於1996年創立了Viasna（"春天"），他與其他兩個人權組織--紀念組織（俄羅斯）和公民自由中心（烏克蘭）共同獲得了2022年諾貝爾和平獎。

這些獲獎者來自參與烏克蘭戰爭衝突的三個主要國家，他們因面對專制勢力時致力於 "人權、民主與和平共處 "而獲獎。

現年60歲的比亞利亞茨基等人在2020年亞歷山大-盧卡申科自稱的總統選舉勝利後舉行的大規模反政權抗議活動中被逮捕監禁，盧卡申科自1994年以來一直執政。

這場運動在明斯克和其他城市的街道上得到數萬人支持，持續了數周，然後被大規模逮捕、強迫流放和監禁反對者、媒體和非政府組織領導人而逐漸遭粉碎。

西方對明斯克採取了幾輪制裁，但明斯克得到莫斯科的堅定支持。

而在2022年2月底發起的對烏克蘭的攻勢中，白俄羅斯被俄羅斯軍隊用作後方基地，但白俄羅斯軍隊迄今沒有參與烏克蘭領土上的戰鬥。

法新社說，在對維斯納的主要審判開始後，當局還將對獨立記者，流亡的白俄羅斯反對派人物斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭進行審判。對40歲的蒂哈諾夫斯卡婭女士的缺席審判將於1月17日開始，她面臨多項指控，包括叛國罪、陰謀違憲奪權以及創建和領導一個極端主義組織。

季哈諾夫斯卡婭的丈夫謝爾蓋-季哈諾夫斯基於2021年12月因 "組織大規模騷亂"、"煽動社會仇恨"、"擾亂公共秩序 "和 "妨礙選舉委員會 "的多項指控被判處18年監禁。

據Viasna報告，截至去年12月31日，白俄羅斯關押有1,448名政治犯。