德國議會團抵台：中國對台灣的軍事威脅是不可接受的

德國/台灣

德國自由民主黨（FDP）的一個議員代表團1月9日周一抵達台灣，開始為期4天的訪問，表示此行是對中國軍事威脅下的民主台灣表示支持。

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德國聯邦議會國防委員會主席、執政聯盟夥伴自由民主黨成員瑪麗·艾格尼絲·斯特拉克·齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）與自由民主黨副主席約翰沃格爾（Johannes Vogel）率領代表團今天與台灣立法院院長游錫堃舉行會晤。

據路透社消息，台灣立法院長游錫堃表示，"我想再次感謝德國議會和自由民主黨對台灣的支持。雖然台灣和德國在地理上相距甚遠，但我們在民主、自由和人權方面有着相同的語言。我們是民主盟友，台灣將堅定地維護自由、民主和人權的普世價值。我也希望國際民主盟友能夠支持台灣對抗中國的侵略和欺凌，保護國際和平與穩定，共同推動中國的民主化進程"。

據法新社報道，此刻，中國軍隊正在台灣周邊地區再次開展多兵種聯合實戰化演練。這是14天來的第二次。

約翰-沃格爾說，"我們支持一個中國政策，但是，作為自由民主黨人和組成德國新政府的國會多數派之一，我們也想說，顯而易見來自北京的軍事侵略和軍事侵略的威脅是不可接受的，我們想讓你們看到，我們在這裡的訪問是支持台灣的一種姿態。"

這個德國議會代表團還將與台灣總統蔡英文和立法院長蘇貞昌的會晤。路透社說，這是同屬自由民主黨FDP的德國教育部長貝廷-斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）定於今年春天訪問台灣的前奏。

在過去的兩年裡，中國加強了對民主治理的台灣的軍事和政治壓力，因為北京試圖維護其對台灣的主權主張，而台北政府則強烈反對。

據台灣聯合報的報道，台灣立法院長游錫堃告訴這個德國議會訪問團，台灣是華人文化圈的唯一“民主堡壘”，更是全球民主版圖中不可缺少的一部分。

他指出，台灣經過國會全面改選、總統直選、3度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。

他強調說，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。