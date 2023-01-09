烏克蘭玉米運往中國 船在蘇伊士運河擱淺獲救

蘇伊士運河

向中國運烏克蘭玉米的榮耀號在蘇伊士運河擱淺被救起2022年1月9日

一艘運載烏克蘭玉米的貨船從土耳其駛往中國途中，1月9日周一在蘇伊士運河擱淺，隨後很快被四艘拖船協助浮起。據蘇伊士運河方面稱，這條海上通道的交通沒有受到什麼影響。

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該船於2022年12月25日載着玉米離開烏克蘭敖德薩附近的港口城市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）駛往土耳其。

根據聯合國、烏克蘭、俄羅斯和土耳其之間的黑海糧食協議，自去年7月以來，烏克蘭的糧食通過土耳其運往世界各地，以緩解全球糧食危機。

據蘇伊士運河當局稱，今天出事的"榮耀號"是一艘長225米，寬32米的撒裝船，它是從土耳其前往中國船隊的一部分"。

據蘇伊士運河的老闆奧薩馬-拉比（Oussama Rabie）介紹，這艘懸掛馬紹爾群島國旗的船載有近66,000噸烏克蘭玉米，擱淺後"被四艘拖船救起"。

奧薩馬-拉比保證說，"周一有51艘船在蘇伊士運河上雙向行駛"。"交通正在恢復正常”。"我們已經專業地處理了'榮耀號'通過期間的故障問題。

挪威船務代理萊思（Leth）說，榮耀號（M/V Glory）是在埃及東北部距離伊斯梅利亞市不遠的坎塔拉（Al-Qantara）附近加入一個船隊時擱淺的"，之後蘇伊士運河管理局將其重新撈起。他還說，"21艘南行船隻將開始/恢復過境。預計只有輕微的延遲"。

法新社說，對於處在經濟危機中的埃及來說，蘇伊士運河事故是高度敏感的信息。因為埃及貨幣在2022年損失了75%的價值，並且正在尋找美元。蘇伊士運河是埃及的主要外彙收入來源之一，每年有超過70億美元的收入來自蘇伊士運河的航運。

2021年3月，從中國深圳駛向荷蘭鹿特丹的長賜"Ever Given"號的船頭在沙暴期間卡在蘇伊士運河東岸，使歐洲和亞洲之間的交通路線堵塞了好幾天。

那次事故的救援行動持續了六天，並導致蘇伊士運河管理局一名官員喪生。當時埃及每天關閉運河的損失估計在1200萬至1500萬美元，而保險公司估計每天有數十億美元的世界海上貿易損失。

埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-塞西（Abdel Fattah al-Sissi）在去年5月批准了一個拓寬和加深蘇伊士運河南部的項目，長賜號（Ever Given）曾被困在那裡。

連接紅海和地中海的蘇伊士運河是1869年建成的巨大工程，後來經多次擴建和現代化改造。