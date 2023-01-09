【視頻】俄軍報復攻擊烏東克拉馬托爾斯克

俄羅斯，烏克蘭，軍事

俄羅斯軍方周日（1月8日）表示，俄軍對烏克蘭東部克拉馬托爾斯克烏軍兵營進行打擊，造成烏軍重大傷亡，行動旨在報復烏克蘭此前對馬基耶夫卡的轟炸，烏軍在新年之際進行的這一轟炸造成至少89名俄羅斯士兵死亡。

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襲擊發生在莫斯科提出的停火結束之後幾分鐘。俄羅斯國防部宣稱對這些襲擊負責，並稱襲擊造成600多名烏軍人員陣亡。但據克拉馬托爾斯克當地政府的說法，沒有發現人員在周日的俄軍襲擊中受害，只是有空置的建築物被擊中損毀，居民凌晨被巨大的爆炸聲驚醒。一位克拉馬托爾斯克居民說，發生了一連串的爆炸，窗子被震的搖晃，“沒有什麼好說的了。這就是一個普通的日子”。

烏克蘭軍隊一位發言人譴責了俄軍的此次報復攻擊，指攻擊是一個旨在掩蓋俄軍在烏克蘭東部軍事失敗的公關行動。

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