兵棋推演：若美國出手，中國入侵台灣很可能失敗

美國/台灣/中國

航空母艦和飛機出現在中國和台灣的旗幟前2022年8月6日插圖。

美國一個智囊團1月9日周一指出，如果美國保衛台灣，中國對台灣的入侵很可能會失敗，但美軍也將付出沉重代價。

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美國戰略與國際研究中心（CSIS）召集軍事專家的一次兵棋推演顯示，如果美國出手相助，中國侵略台灣很可能失敗，但直接參與衝突的各方--美國、中國、台灣和日本都將遭受"巨大"損失。

這次模擬台海戰爭測試了24種不同的情況，每一種情況都以中國試圖在2026年之前用武力奪取台灣為推演情景。

麻省理工學院（MIT）的安全專家埃里克·海金波坦（Eric Heginbotham）說：我們得出了兩個結論。

"首先，在大多數情況下，中國實現其行動目標的可能性很小，也不可能佔領台灣首都台北"。

“第二，戰爭的代價對所有參與方都很高，當然對美國來說也是如此"。

法新社說，美國的參與程度將是至關重要的：如果沒有美國幫助保衛台灣，該島將在三個月或更短時間內被中國軍隊征服。

這次推演假設以中國的轟炸開始入侵，並在數小時內摧毀台灣的大部分海軍和空軍部隊。中國海軍將包圍台灣，並派數千人的登陸部隊穿越台灣海峽。

參加這場模擬推演的專家們認為最可能發生的情況是：台灣軍隊將迫使入侵者在沿海地區陷入困境。

該推演情景描述道：中國對日本基地和美國水面艦艇的打擊並沒有改變局勢：台灣仍然保持自治"。

美國海軍研究機構海軍戰爭學院的馬修-坎西恩（Matthew Cancian）認為，關鍵的變量將決定入侵的成功程度：台灣擊退入侵的決心程度，以及日本是否允許美國從其在日本領土的基地發動報復性打擊。如果沒有這兩點，"美國的干預將不足以維護台灣的自主權"。

這次推演模擬還提出了一些未知數，包括美國是否會冒着核衝突的風險直接攻擊中國。