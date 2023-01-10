北約-歐盟合作升級 打擊莫斯科應對中國挑戰

北約/歐盟/俄羅斯/中國

2023年1月10日，北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格、歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾和歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩在布魯塞爾北約總部簽署了第三份《北約-歐盟合作聯合宣言》。

歐盟和北約1月10日周二簽署一項聯合宣言表示將合作升級到一個新水平，利用歐洲經濟實力和美國軍事力量的綜合影響力打擊莫斯科，並應對中國的挑戰。

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北約秘書長斯托爾滕貝格與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩定於1月10日周二簽署一項旨在升級合作的宣言。一位歐洲官員說："與2018年通過的宣言相比，這是一個更具政治性的宣言"。

法新社周一看到的聯合聲明說，2022年2月俄羅斯對烏克蘭的入侵，促使人們呼籲更好地利用歐洲經濟實力和美國軍事力量的綜合影響力。

北約和歐盟承諾，將其夥伴關係"提高到一個新的水平"，並動員"其所掌握的政治、經濟和軍事方面的一切綜合手段，為我們10億公民的利益追求我們的共同目標"。

該報道說，華盛頓也在向歐盟施壓，要求其對中國採取更強硬的立場。這個聯合聲明說："中國越來越強硬的態度和政策導致我們必須應對（中國）挑戰。

北約和歐盟的聯合聲明在強調"北約仍是其盟國集體防禦的基礎，對歐洲-大西洋安全至關重要的同時還說，我們認識到，一個更強大和更有能力的歐洲防務的價值，它對全球和跨大西洋安全作出積極貢獻，並與北約互補和互通有無"。

該聲明說：現在是歐洲-大西洋安全和穩定的一個關鍵時刻。歐盟和北約之間應該進行更密切的合作。

歐盟27個成員國中的21個已是北約成員，另外兩國，瑞典和芬蘭，將在土耳其設置的障礙被取消後加入北約。

面對俄羅斯的威脅，北約進行了自冷戰結束以來最大的防務整改，華盛頓派出了超過10萬軍人駐紮在歐洲大陸國家。歐盟已開始增加軍事支出，並為歐洲大陸裝備了快速移動部隊所需的戰略基礎設施。