歐盟-北約合作聯合聲明（全文）

歐盟/北約

2023年1月10日，歐盟和北約簽署了包括14條內容的合作聯合聲明。鑒於俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，與中國越來越強硬的態度和政策的挑戰，歐盟和北約決定將其合作“提高到新的水平”。

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歐盟與北約合作的聯合聲明

2023年1月10日 歐洲理事會主席、歐盟委員會主席和北大西洋公約組織秘書長簽署

1. 北約-歐盟的戰略夥伴關係建立在我們共同的價值觀、我們應對共同挑戰的決心以及我們對促進和保障歐洲-大西洋地區的和平、自由和繁榮的明確承諾之上。

2. 今天，我們面臨著幾十年來對歐洲-大西洋安全最嚴重的威脅。俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭違反了國際法和《聯合國憲章》的原則。它破壞了歐洲和全球安全與穩定。俄羅斯的戰爭加劇了影響全世界數十億人的糧食和能源危機。

3. 我們最強烈地譴責俄羅斯的侵略行為。俄羅斯必須立即停止這場戰爭並從烏克蘭撤出。我們對烏克蘭表示充分的聲援，並重申我們堅定不移地繼續支持其在國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整。我們完全支持烏克蘭固有的自衛和選擇自己命運的權利。

4. 獨裁者利用政治、經濟、技術和軍事等多種手段挑戰我們的利益、價值觀和民主原則。

5. 我們生活在一個戰略競爭日益激烈的時代。中國越來越強硬的態度和政策導致我們需要應對其挑戰。

6. 我們歐洲鄰國的持續衝突、脆弱和不穩定破壞了我們的安全，並為戰略競爭者及恐怖組織提供了肥沃的土壤，使其獲得影響力、破壞社會穩定並對我們的安全構成威脅。

7. 正如北約戰略概念和歐盟戰略指南針所強調的那樣，我們處在歐洲-大西洋安全與穩定的關鍵時刻，這一時刻比以往任何時候都更能顯示出跨大西洋紐帶的重要性以及歐盟-北約進行更密切的合作的必要性。

8. 北約仍然是其成員集體防禦的基礎，它對歐洲-大西洋安全仍然至關重要。我們認識到一個更強大和更有效的歐洲防務的價值，它能有效地促進全球和跨大西洋的安全，並與北約互補和互通有無。

9. 我們兩個組織之間的戰略夥伴關係是互利的，有助於加強歐洲和其他地區的安全。北約和歐盟在為國際和平與安全服務方面發揮着互補、協調和相互加強的作用。我們將進一步調動我們所掌握的全部手段--政治、經濟和軍事--來推進我們的共同目標，以造福我們的10億公民。

10. 在2016年《華沙聯合聲明》和2018年《布魯塞爾聯合聲明》的基礎上，我們在所有合作領域取得了前所未有的進展，這些聲明大大擴展了我們二十多年前建立的夥伴關係的廣度和深度。

11. 我們在應對混合威脅和網絡威脅、包括海上問題在內的行動合作、軍事機動性、國防能力、國防工業和研究、演習、反恐以及合作夥伴的能力建設方面取得了切實的成果。

12. 由於我們所面臨的安全威脅和挑戰在範圍和程度上不斷變化，我們將在我們長期合作的基礎上把我們的夥伴關係提高到新的水平。我們將進一步加強我們在現有領域的合作，並擴大和深化我們的合作，特別是解決日益增長的地緣戰略競爭、抗衝擊復原力問題、保護關鍵基礎設施、新興和顛覆性技術、空間、氣候變化的安全影響，以及外國信息操縱和干擾。

13. 通過簽署本宣言，我們表示願意與所有盟國和歐盟成員國密切協商和合作，本着完全相互開放和尊重我們各自組織的決策自主權的精神，在不影響我們任何成員的安全和各自國防政策具體特點的前提下，進一步發展北約-歐盟的夥伴關係。在這種情況下，我們認為透明度是至關重要的。我們鼓勵非歐盟成員的北約盟國儘可能充分地參與歐盟的各項舉措。我們鼓勵不屬於北約的歐盟成員儘可能充分地參與歐盟的倡議。

14. 我們將定期評估進展情況。

2023年1月10日在布魯塞爾簽署，一式三份。

查爾斯-米歇爾 歐洲理事會主席

烏蘇拉-馮德萊恩 歐盟委員會主席

延斯-斯托爾滕貝格 北大西洋公約組織秘書長