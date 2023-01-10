法國四分之一企業採購經理對中國入侵台灣“未雨綢繆”

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法國採購諮詢公司“敏捷買家”（Agilebuyer）的主管表示，"與台灣遭入侵的後果相比，烏克蘭戰爭的後果只是一小杯開胃酒"。

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據法國採購諮詢公司“敏捷買家”（Agilebuyer）和全法採購委員會2023年1月10日公布的年度研究，在法國公司的採購部門中，有26%制定了"在中國入侵台灣情況下的特殊採購計畫"，該委員會聚集了許多公司的採購經理。

這項研究的作者說，"台灣是許多行業的電子元件主要供應商之一，如航空和汽車行業"。他們在2022年11月15日至12月6日期間，採訪了近900名專業人士，其中42%的人在大型集團工作，37%的人在員工人數介於250至4999的中型公司工作。

“敏捷買家”諮詢公司主管奧利維爾-瓦因斯托克（Olivier Wajnzstok）告訴法新社：法國的公司"在很長一段時間裡都沒有做風險預估管理，比如黃馬甲運動、冠狀病毒大流行、烏克蘭戰爭，所以現在有非常多的工作需要做。

奧利維爾-瓦因斯托克認為，"與入侵台灣的後果相比，烏克蘭戰爭的後果只是一小杯開胃酒"。

雖然有時很難更換供應商，例如在世界生產中佔壓倒性份額的台灣某些電子芯片供應商，但法國公司採購部門正在儘可能地嘗試使其供應來源多樣化。

採購諮詢公司“敏捷買家”的主管說，法國有近二分之一的公司正在考慮改變其產品供應地。根據這項研究，現在業內用"友情支持"（friendshoring）一詞來指代將其採購地點轉移到一個友好國家。“印度正從中獲得極大的好處”。

奧利維爾-瓦因斯托克還表示，2023年和去年一樣，能源的高成本是企業的主要風險。不過好消息是，根據研究，法國"68%的採購部門一半以上的能源合同都有了保障"。然而並不是所有的公司都提前對衝了意外的風險。

一般而言，供應商現在往往處於重新談判售價的有利地位。87%的受訪公司表示，由於通貨膨脹，他們被迫重新談判價錢，有超過五分之四的採購經理表示，一些供應商正在利用"天賜良機"實行"機會主義漲價"，15%的人甚至認為這種行為佔大多數。

最後，幾乎有二分之一的企業採購經理說，他們遇到了"不惜毀約"的供應商。