烏東索萊達繼續激戰 “無人幫俄軍收屍”

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭官員在基輔表示，俄軍正在加強對烏東城鎮索萊達（Soledar）的攻勢，烏克蘭軍隊正在擊退瓦格納集團僱傭軍的連續進攻。

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路透社1月10日基輔和西維爾斯克消息，烏克蘭總統澤連斯基在每日視頻信息中說，儘管受到大範圍的破壞，巴赫穆特和索萊達仍在堅持。他還說，由於我們士兵在索萊達的堅韌抵抗，我們獲得了時間和力量"。

索萊達位於頓巴斯工業區，距離巴赫穆特幾公里，雙方幾個月來在激烈的塹壕戰中損失慘重。該鎮有鹽礦和數英里的地下隧道，可容納部隊或設備。

英國國防部在其每日更新中說，俄軍在過去四天取得了進展，現在可能控制了這個礦區小鎮的大部分地區。

英國軍事情報稱："俄軍向索萊達的推進可能是為了從北部包圍巴赫穆特，並破壞烏克蘭的通信線路。

該消息稱，部分戰鬥旨在控制索萊達的一個老鹽礦的入口，因為其隧道在前線之下，可以用來 "滲透到敵後"。

然而，據英國外交部稱，俄羅斯不可能"立即"包圍巴赫穆特，因為烏克蘭軍隊有"穩定的縱深防禦"，並暫時控制着幾條供應路線。

俄羅斯準軍事組織瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津（ Evguéni Prigojine）周二表示，烏東靠近前線最熱點巴赫穆特的小鎮索萊達的郊區正進行激烈戰鬥。他說，攻打索萊達"完全"是由他的瓦格納組織成員實施的。

葉夫根尼-普里戈津的新聞處在電報群援引他的話說："在索萊達的西郊正在進行非常艱苦和血腥的戰鬥。並說，"老實說（......），"烏克蘭軍隊正在光榮地保衛索萊達的領土”。他補充說："關於瓦格納隊伍大規模逃亡的說法與事實不符。

頓涅茨克地區分離主義分子的領導人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周二告訴俄羅斯電視台說，索萊達"非常接近解放"。

"無人幫俄羅斯人收屍"

據路透社引述烏克蘭軍事專家伊達諾夫（Oleh Jdanov）說，索萊達和巴赫穆特的戰鬥是"整個前線最激烈的"。"他們（俄國人）一波接一波地攻擊我們的陣地，但規則是，傷員倒在哪裡就死在哪裡，他們或者因為太冷或者因為失血過多而死亡。"沒有人來幫助俄羅斯人收屍"。

在幾十公里外的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的一個疏散中心，60歲的奧爾加說，她從一個公寓單元搬到另一個單元後逃離了索萊達。她形容說，每個房子都在坦克戰中被摧毀。"沒有一棟房子是完整的。"公寓正在燃燒，房子斷成兩截”。

烏克蘭官員，首先是基輔部隊總司令紮盧茲尼（Valery Zaluzhniy）將軍警告說，俄羅斯正準備在烏克蘭發動新的攻勢，可能是向基輔進攻。

烏克蘭總統澤連斯基正在試圖從他的西方盟友那裡獲得新武器。他周一與捷克總理菲亞拉(Petr Fiala )會晤後說："我確信，我們在前線的士兵將很快擁有這些武器和裝備。

法國、德國和美國上周宣布，向烏克蘭交付基輔長期要求的“裝甲戰車”。

天空新聞報道說，英國也在考慮首次向烏克蘭派遣坦克，儘管英國國防部尚未證實這一點。