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烏東索萊達繼續激戰 “無人幫俄軍收屍”

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2023年1月5日從烏克蘭巴赫穆特看到俄羅斯對烏克蘭對前線城市索萊達狂轟濫炸。
2023年1月5日從烏克蘭巴赫穆特看到俄羅斯對烏克蘭對前線城市索萊達狂轟濫炸。 REUTERS - CLODAGH KILCOYNE
作者： 古莉
7 分鐘

烏克蘭官員在基輔表示，俄軍正在加強對烏東城鎮索萊達（Soledar）的攻勢，烏克蘭軍隊正在擊退瓦格納集團僱傭軍的連續進攻。

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路透社1月10日基輔和西維爾斯克消息，烏克蘭總統澤連斯基在每日視頻信息中說，儘管受到大範圍的破壞，巴赫穆特和索萊達仍在堅持。他還說，由於我們士兵在索萊達的堅韌抵抗，我們獲得了時間和力量"。

索萊達位於頓巴斯工業區，距離巴赫穆特幾公里，雙方幾個月來在激烈的塹壕戰中損失慘重。該鎮有鹽礦和數英里的地下隧道，可容納部隊或設備。

英國國防部在其每日更新中說，俄軍在過去四天取得了進展，現在可能控制了這個礦區小鎮的大部分地區。

英國軍事情報稱："俄軍向索萊達的推進可能是為了從北部包圍巴赫穆特，並破壞烏克蘭的通信線路。

該消息稱，部分戰鬥旨在控制索萊達的一個老鹽礦的入口，因為其隧道在前線之下，可以用來 "滲透到敵後"。

然而，據英國外交部稱，俄羅斯不可能"立即"包圍巴赫穆特，因為烏克蘭軍隊有"穩定的縱深防禦"，並暫時控制着幾條供應路線。

俄羅斯準軍事組織瓦格納的負責人葉夫根尼-普里戈津（ Evguéni Prigojine）周二表示，烏東靠近前線最熱點巴赫穆特的小鎮索萊達的郊區正進行激烈戰鬥。他說，攻打索萊達"完全"是由他的瓦格納組織成員實施的。

葉夫根尼-普里戈津的新聞處在電報群援引他的話說："在索萊達的西郊正在進行非常艱苦和血腥的戰鬥。並說，"老實說（......），"烏克蘭軍隊正在光榮地保衛索萊達的領土”。他補充說："關於瓦格納隊伍大規模逃亡的說法與事實不符。

頓涅茨克地區分離主義分子的領導人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周二告訴俄羅斯電視台說，索萊達"非常接近解放"。

"無人幫俄羅斯人收屍"

據路透社引述烏克蘭軍事專家伊達諾夫（Oleh Jdanov）說，索萊達和巴赫穆特的戰鬥是"整個前線最激烈的"。"他們（俄國人）一波接一波地攻擊我們的陣地，但規則是，傷員倒在哪裡就死在哪裡，他們或者因為太冷或者因為失血過多而死亡。"沒有人來幫助俄羅斯人收屍"。

在幾十公里外的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的一個疏散中心，60歲的奧爾加說，她從一個公寓單元搬到另一個單元後逃離了索萊達。她形容說，每個房子都在坦克戰中被摧毀。"沒有一棟房子是完整的。"公寓正在燃燒，房子斷成兩截”。

烏克蘭官員，首先是基輔部隊總司令紮盧茲尼（Valery Zaluzhniy）將軍警告說，俄羅斯正準備在烏克蘭發動新的攻勢，可能是向基輔進攻。

烏克蘭總統澤連斯基正在試圖從他的西方盟友那裡獲得新武器。他周一與捷克總理菲亞拉(Petr Fiala )會晤後說："我確信，我們在前線的士兵將很快擁有這些武器和裝備。

法國、德國和美國上周宣布，向烏克蘭交付基輔長期要求的“裝甲戰車”。

天空新聞報道說，英國也在考慮首次向烏克蘭派遣坦克，儘管英國國防部尚未證實這一點。

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