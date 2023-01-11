德國外長突訪烏克蘭 基輔促交付“豹2”主戰坦克

烏克蘭/德國

2023年1月10日，在烏克蘭哈爾科夫，德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克和烏克蘭外交部長德米特羅-庫列巴出席新聞發布會。

德國外長貝爾博克周二（1月10日）突訪烏克蘭，前往東北城市哈爾科夫。幾小時後，俄軍轟炸了這座城市。烏克蘭外長促德國儘快交付“豹2”主戰坦克。他說：“這種決定越拖延，受害者就越多，死的平民就越多”。

廣告 繼續瀏覽後續

周二晚間，在德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克（Annalena Baerbock）和她的烏克蘭同行突然訪問烏克蘭東北部城市哈爾科夫。數小時後，俄羅斯向哈爾科夫開炮。

一名法新社記者之後在哈爾科夫聽到了多聲爆炸聲，在此之前，該市近來相對沒有受到俄羅斯打擊的影響。

哈爾科夫州州長奧列格·西內古博夫（Oleg Synegoubov）在電報群上警告大家說“呆在避難所里。佔領者又開始炮擊了！"。

目前尚不清楚這些襲擊是否造成了損害或傷亡。

德國主戰坦克

周二早些時候，德國外長安娜萊娜-貝爾博克，在烏克蘭外長庫列巴的邀請下，訪問了這個靠近俄羅斯邊境飽受戰爭蹂躪的城市。

德國外長向烏克蘭保證德國的"團結"和"支持"，並提供了"新的一攬子"援助，包括2000萬歐元用於排雷，和同樣多的資金用於發展星鏈（Starlink）互聯網接入網絡。她還宣布向烏克蘭運送新的發電機。幾個月來，俄羅斯對烏克蘭的民用能源基礎設施進行系統性的轟炸。

不過，烏克蘭現在最想要的是西方作戰坦克，基輔敦促柏林儘快向烏克蘭交付"豹2"主戰坦克。而柏林尚未作出積極回應。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kouleba）說：“這種決定拖延的時間越長，受害者就越多，死的平民就越多”。

軍火交付

德國外長貝爾博克周二向烏克蘭保證說，烏克蘭可以指靠德國向其提供所需武器以“解放那些仍處在俄羅斯佔領的恐怖中的公民"。

經過幾個月的猶豫，柏林最近宣布將在春季之前向烏克蘭交付40輛黃鼠狼（Marder）坦克殲擊車。

但在德總理朔爾茨聯盟內部，外長貝爾博克的綠黨和自由黨都要求向烏克蘭交付"豹2"重型主戰克。

烏克蘭外長則說："我毫不懷疑，烏克蘭將獲得德國的豹2坦克，因為德國聯邦政府心裡明白，這是必要的。

加拿大出手了

為了對付俄羅斯對烏克蘭關鍵基礎設施的大規模轟炸，烏克蘭總理賈斯汀-特魯多1月10日周二宣布，加拿大將向烏克蘭提供防空系統。

渥太華表示，這套加拿大從美國購買的武器裝備將是加拿大向烏克蘭提供的第一套NASAMS防空系統，該禮物價值4.06億加拿大元（2.82億歐元）。

除了導彈系統外，加拿大還向基輔提供了裝甲車、榴彈炮、冬裝和彈藥，以幫助擊退俄羅斯的入侵。