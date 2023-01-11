日本英國簽署防務協定應對中國

英國/日本/國防

2023年1月11日星期三，英國首相里希-蘇納克和日本首相岸田文雄在倫敦雙邊會議上籤署了一項防務協議。

日本與英國2023年1月11日簽署了一項國防《互惠准入協定》，允許兩國軍隊在對方領土上進行部署，應對中國在亞太地區的日益擴張。

廣告 繼續瀏覽後續

日本首相岸田文雄周三1月11日與英國首相蘇納克在倫敦簽署了一項防務協議，該協議將允許日本和英國在對方領土上部署部隊，這是兩國朝向更緊密安全關係的最新舉措。

法新社說，這個去年5月開始談判的協定既表明倫敦對印太地區的興趣越來越大，也顯示日本在面對中國時，希望加強同盟關係，尤其是日本政府宣稱，中國對其安全構成"前所未有的戰略挑戰"。

倫敦表示，該協定將確定"英國對印度-太平洋地區安全的承諾"。“旨在使兩國的武裝部隊能夠計畫和進行更複雜和更大規模的軍事演習和部署"。

這是自1902年英日聯軍對抗俄國以來，日本與英國之間最重要的防務協議。雙方通過這個互惠准入協定，更廣泛地建立了一個合作的法律框架。英國也第一個與日本締結此類協定的歐洲國家。

據共同社說，日本與美國之間已經簽署了《日美地位協定》。英國將是繼日本准同盟澳大利亞之後，第二個與日本簽署實現部隊順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）的國家。雙方將加強安全保障領域的合作。

英國首相蘇納克在簽署《互惠准入協定》前發表聲明強調“該協定將鞏固我們對印度太平洋地區的參與，明確展現為強化經濟安保和加快防衛合作的努力”。

之前，日英兩國政府已經締結了交換機密信息的《情報保護協定》及《物資勞務相互提供協定》（ACSA）等，增進了防衛合作。

共同社預計，此次岸田與蘇納克會談還將確認日英意三國就共同開發下一代戰機展開密切合作。關於對進攻烏克蘭的俄羅斯實施制裁和繼續援烏克蘭，岸田也希望保持合作。

日本首相岸田文雄1月10日從法國抵達意大利，與意大利總理梅洛尼在羅馬舉行會談。