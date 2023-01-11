波蘭準備向烏克蘭提供豹式坦克

烏克蘭/波蘭

波蘭總統1月11日周三表示，波蘭準備在國際框架內，向烏克蘭提供基輔所要求的一個連的豹式坦克。

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法新社報道，波蘭總統安傑伊-杜達（Andrzej Duda）在烏克蘭西部城市利沃夫與烏克蘭總統澤連斯基和立陶宛總統瑙塞達聯合舉行的新聞發布會上說：“作為正在建立的聯盟的一部分，一個豹式坦克連（14輛裝甲車）將被送往烏克蘭。

波蘭總統說，如你們所知，（在此之前）還需滿足一系列正式要求，需得到相關國家的同意，等等"。“我們希望這是一個國際聯盟”的框架。

烏克蘭總統澤連斯基表示，波蘭的這個宣布是"非常積極的"，並強調，烏克蘭正在等待幾個國家就德制豹式坦克作出"共同決定"。

澤連斯基強調說："僅靠一個國家是無法幫助我們的，因為我們正在與成千上萬的俄羅斯坦克作戰。

他補充說："我認為，今天會有另一個國家作出積極的（決定），向我們提供現代西式坦克"。但他沒有說出那個國家的名字。

立陶宛總統吉塔納斯-瑙塞達（Gitanas Nauseda）則宣布立陶宛向烏克蘭交付"穹頂"（Zenit）防空系統和必要的彈藥。

昨天周二，烏克蘭外長庫列巴陪同德國外長貝爾博克訪烏克蘭東北城市哈爾科夫時再次敦促德國提供"豹式"主戰坦克。之前，朔爾茨政府猶豫半年後宣布，今年春天將向烏克蘭交付40輛黃鼠狼（Marder）坦克。

烏克蘭外長庫列巴告訴德國外長貝爾博客：“這種決定拖延的時間越長，受害者就越多，死的平民就越多”。