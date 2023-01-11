美國眾議院批准成立“中國問題特別委員會”應對共產中國挑戰

美國/中國

美國眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）1月10日在表決前的講話中說：“我們花了幾十年時間通過了歡迎中國加入全球體系的政策。但作為回報，中國輸出了壓迫、侵略和反美主義”。

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美國眾議院1月10日以壓倒性多數通過了成立“中國問題特別委員會”因應中國挑戰的法案。

該議案在美國眾議院以365票贊成、65票反對獲得通過，凸顯美國兩黨對中國問題的一致立場。

美國眾議院的中國問題特別委員會將負責評估調查中國對美國帶來的軍事，經濟和技術挑戰以保護美國的國家安全。

共和黨籍新議長麥卡錫在投票前向國會表示，他“對未來最大的擔憂之一是美國會落後於共產中國”。

麥卡錫說，“我們花了幾十年時間通過了歡迎中國加入全球體系的政策。但作為回報，中國輸出了壓迫、侵略和反美主義。

他還強調： “今天，中國的軍事和經濟實力的增長是以全世界的自由和民主為代價的”。

麥卡錫表示，這個情況“不是在本屆政府治下開始的，但現任政府顯然使情況變得更糟。他們的政策削弱了我們的經濟，使我們更容易受到中共的威脅”。

他補充說，“但好消息是——兩黨一致認為，“信任共產主義中國的時代已經結束”。

麥卡錫稱，“我聽兩邊的同事說，共產主義中國構成的威脅很嚴重。我完全同意。這是一個超越政黨的問題。成立中國問題特別委員會是我們解決這個問題的最佳途徑。

麥卡錫向兩黨議員們說，“你想結束我們對中國的依賴？這個委員會將對此進行調查”。

“你想保護我們的國家安全？這個委員會將努力做到這一點”。

“你想阻止對知識產權的盜竊並將供應鏈帶回美國？這個委員會將努力實現這一目標”。

“你擔心中國當局在我們學校的宣傳和在華盛頓的遊說活動？這個委員會將曝光揭露”。

“你對中共購買美國農田感到憤怒？這個委員會將努力阻止它”。

“你想阻止數萬億美元資助共產主義種族滅絕和軍事現代化？這個委員會將努力防止它發生——包括通過調查 ESG（投資機基金）如何使中共受益。

美國國會的中國問題特別委員會將由堅定的對華鷹派，威斯康星州眾議員邁克-加拉格爾（Rep. Mike Gallagher, R-WI）擔任主席。