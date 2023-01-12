兵棋推演假設中國攻台: 可能忽略一個潛在因素

兵棋推演/中國攻台

美國戰略與國際研究中心（CSIS）1月9日公布一個兵棋推演，假設中國在2026年攻打台灣，指出美國若出手，中國將難贏，但各方將損失慘重。不過，這個推演似乎沒有提到一個暗中的因素…

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據台灣自由時報1月11日台北報道指出，美國智庫這個兵推“並未納入中共特務滲透及台灣內應相助情形”。

該報引述台灣前戰爭學院榮譽講座廖宏祥表示，CSIS以解放軍兩棲大舉侵略台灣的各種可能情境進行了一系列兵棋推演。但如果從歷史記取教訓，“也就是中國共產黨在1949年以前廣泛滲透國民黨領導階層，並運用各種手段把國民黨描繪成腐敗和非法政權，導致國民黨在中國一敗塗地”，“那麼在21世紀的今天，中國共產黨極有可能在台灣故技重施”。

廖宏祥說，“在1949年以前，中國共產黨廣泛運用特務全面和國民黨鬥爭”。“例如替共產黨執行暗殺任務的柯麟、在國民黨卧底的潘漢年、甚至宋慶齡也肩負中共的情搜任務。而衛戌北平的總司令傅作義被幕僚和女兒策反投共，更加速了國民黨在中國的敗亡”。

廖宏祥透露，“近年來台灣國安單位估計中國間諜在台約有5千人”，再加上“自甘為對岸鷹犬”的台灣人更難以估算。但台灣的反情報效能如何？一個簡單客觀的檢驗指標，就是近20年來，“台灣的反情報體系靠自己能力抓到高價值的匪諜如鳳毛麟角”。

不過，廖宏祥補充說，當然CSIS的兵棋推演無法模擬特務和情報工作，但台灣的執政黨應當以史為鑒，重整情報和反情報工作，“否則兵力和軍備再強大也終將如空中樓閣”。

“攻打本土嚇阻”

據自由亞洲1月9日報道，美國退休中將、空軍主管情報監視和偵察事宜的前副參謀長德普圖拉（David A. Deptula）認為，美軍應通過持續的嚇阻達到不戰而屈人之兵。他指出，雖然這次兵棋推演，美、日、台聯手能擊退中國，但在戰後，美國身為世界霸權的軍事與經濟優勢將不復存在。因此，美國應該持續將“攻打中國本土”當作可能的軍事選項，這樣才能有效嚇阻中國，使其不敢對台灣動武。

德普圖拉表示：“我們嚇阻中國的戰略需要有創意，我們必須增加中國對於武統台灣的不確定性，使北京當局選擇不要出兵台灣。因此，從嚇阻的角度來看，我認為排除‘美國攻打中國本土’的政策選項是不明智的…”

據法新社發自華盛頓的報道說，這次CSIS推演還提出了一些未知數，包括美國是否會冒着核衝突的風險直接攻擊中國。