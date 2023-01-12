德國博世宣布在華投資10億美元，發展電動汽車和自動駕駛

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法新社發自法蘭克福的報道指出，德國汽車零配件供應商博世公司周四宣布，它希望在中國投資近10億美元，用於發展電動汽車和自動駕駛。

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博世這家世界領先的汽車零配件供應商在一份新聞稿中解釋說，這筆投資將用於在距離上海70公里的蘇州市開設“一個新的研發和製造中心”。

新聞稿補充說，“在那裡，該公司將主要為中國汽車製造商開發和製造用於電動汽車和自動駕駛的零配件。”

博世集團的一位女發言人告訴法新社，這項投資將在十年內完成。其第一階段預計將於2024年年中完成。

法新社表示，這項投資證實了德國汽車製造商和供應商傾向於把寶押在中國這個世界領先的汽車市場之一。不過，西方政府強調這存在依賴風險。

世界排名第二的汽車製造商大眾集團於10月份宣布，將投資24億歐元與地平線（Horizon Robotics）合作，在中國發展自動駕駛。

法新社指出，在西方國家與中國這個亞洲巨人的地緣政治緊張局勢加劇的情況下，德國加強和中國的貿易關係，這在德國也成為爭論的話題。

但是，在自動駕駛和電動汽車領域，德國汽車製造商不希望讓處於領先地位的中國競爭對手比如比亞迪和上汽給甩在後邊。