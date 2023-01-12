澳洲總理呼籲巴布亞迅速達成安全條約阻止中國擴張

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澳大利亞總理阿爾巴尼斯周四（1月12日）在巴布亞新幾內亞議會發表講話，呼籲"迅速締結"一項新的安全條約，以控制中國在太平洋的擴張。

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澳洲總理阿爾巴尼斯對澳大利亞最親密的北方鄰國巴布亞新幾內亞進行為期兩天的訪問。他是第一位在巴布亞新幾內亞議會發表講話的外國領導人，他講話的重點是推進安全條約的談判。

據法新社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯在巴布亞新幾內亞議會以"家庭優先"形容兩國的親密關係，同時敦促這個資源豐富的小國"迅速締結"一項新的安全條約。

路透社悉尼消息，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周四在巴布亞新幾內亞議會的講話中敦促該國深化與澳洲的國防關係，同時強調澳大利亞的投資，因為中國也在尋求提高其對這個資源豐富的太平洋國家的影響力。

據路透社預先獲悉的講稿內容，阿爾巴內斯表示澳大利亞和巴布亞新幾內亞是兩個偉大的太平洋國家，必須平等合作，建立一個更安全的地區。

去年10月，澳洲防長理查德-馬爾斯（Richard Marles）表示，澳大利亞希望與巴布亞達成一項條約，使各方的海軍、空軍和陸軍人員能夠更經常地並肩工作。

美國及其盟友，包括澳大利亞，正在尋求對抗中國在這個具有戰略意義的地區日益增長的影響力。此前，在2022年4月，所羅門群島與北京締結了一項安全條約引起西方的擔憂。一般認為，該條約是為中國在這個地區的軍事存在鋪平道路。

巴布亞新幾內亞是澳大利亞的前領土，於1975年獨立。澳大利亞與巴布亞新幾內亞有着長期的關係，包括在防務合作方面的關係。