烏克蘭：索萊達繼續激戰，紮波羅熱與赫爾松遭轟炸

烏克蘭/俄羅斯

儘管烏克蘭東部小鎮索萊達（Soledar）"局勢艱難"，"戰鬥激烈"，但烏克蘭軍隊周四仍在堅守，而俄羅斯軍隊一直在孜孜不倦地試圖征服這個小鎮，希望扭轉戰爭的趨勢。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾（Ganna Maliar）今天1月12日表示，"儘管處境艱難，但烏克蘭士兵正在進行不懈的戰鬥"，以防止俄羅斯軍隊--特別是來自準軍事組織瓦格納的僱傭兵--能夠從北部攻擊鄰近的大城鎮巴赫穆特。

索萊達以前以鹽礦聞名，位於巴赫穆特（Bakhmut）東北15公里處，俄羅斯軍隊自夏天以來一直試圖佔領該地，但在現階段沒有成功。

昨天周三晚間，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，索萊達的戰鬥仍在繼續。這個戰前大約有1萬人的小鎮現已被完全摧毀，該地區前線的戰鬥正在"僵持"。

甘娜-馬里亞爾周四說：“俄羅斯正在將其成千上萬的公民送入屠宰場，而我們仍在堅持”。她讚揚了烏克蘭部隊在持續數月的激戰中展現的"堅韌和英雄主義"。

在沒有給出數字的情況下，馬里亞爾周四告訴記者，在索萊達作戰的俄羅斯軍隊大部分是來自瓦格納僱傭兵集團。她說，他們"試圖突破我們的防線，但沒有成功"，他們"損失慘重"。

烏克蘭國防部副部長還告訴記者：“今天，在索萊達城市周邊，到處是為普京打仗的士兵死亡的屍體”。

軍事分析家阿納托利-赫拉姆奇金（Anatoli Khramtchikhine）認為，攻佔這個戰前約有1萬名居民、現在完全被摧毀的小城，將使莫斯科在經歷了幾次屈辱的挫折之後，最終宣稱取得了軍事勝利。

他說："任何勝利都是重要的，特別是因為俄軍已經有一段時間沒有勝利了。

昨天周三，瓦格納領導人葉夫根尼-普里戈津(Yevgeny Prigozhin)急忙聲稱他的人已經控制了索萊達，但很快就被俄羅斯國防部和基輔所反駁，他們說戰鬥仍在繼續。

而星期四，克里姆林宮讚揚了瓦格納的手下在前線的"巨大工作"和"英雄行動"。

俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：“仍然有很多工作要做”。“現在沒有時間停下來揉搓我們的手”。

俄軍轟炸烏南

此外，烏克蘭南部城市紮波羅熱市受到俄羅斯襲擊，俄軍炮擊了當地的基礎設施並引起火災。該市議會秘書庫爾捷夫（Anatoliy Kurtev）今天周四早些時候在電報群（Telegram）上報告了上述消息。

另據赫爾松省長說，在南部城市赫爾松，炮擊造成了"多次爆炸"，國立大學和一個婦嬰圍產中心被損壞。