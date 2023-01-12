首爾考慮“不經日本參與”賠償日佔受害勞工

韓國/日本/朝鮮

在朝鮮不斷增長的安全威脅下，韓國總統尹錫悅的保守派政府正試圖採用變通手段解決影響韓日“聯合抗朝”的歷史問題。

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韓國周四1月12日表示，它正在考慮“在沒有日本公司直接參與”的情況下，對日本佔領時期強迫勞動的受害者進行賠償。

法新社說，在周四的公開聽證會上，韓國外交部官員徐旻廷提出了受害者可以"通過第三方"獲得賠償的想法。

據當地媒體報道，討論中的賠償基金將由“受益於日本賠償的韓國公司”的捐款來資助，而日本公司則不參與。

法新社說，韓國總統尹錫悅的保守政府正在試圖向東京靠攏，並在面臨朝鮮日益增長的安全威脅的情況下，試圖為這一歷史性爭端找到出路。

受害者團體抗議

首爾這一想法激怒了受害者團體，他們更希望讓強迫勞動的日本公司提供經濟賠償和道歉。

2018年，這些團體就此在法庭上獲勝，當時首爾最高法院命令一些日本公司為日佔期間的強迫勞動向韓國受害者支付賠償。

根據首爾的統計，在日本佔領的35年間，約有78萬朝鮮人被強迫勞動，但不包括被日軍強征的慰安婦。

東京方面堅持認為，導致兩國恢復外交關係的1965年條約，及8億美元的贈款和低息貸款方案，已經解決了35年佔領的所有問題。