巴西首都騷亂：最高法院批准對前總統博爾索納羅啟動調查

巴西，司法，政治

巴西首都巴西利亞1月8日發生國家權力機構遭衝擊事件近一周後，巴西最高法院周五（1月14日）批准總檢察長辦公室的要求，就博爾索納羅在此次騷亂中的作用展開調查，這是在他身邊人員受調查後，這位前總統首次被正式列入司法調查目標。

廣告 繼續瀏覽後續

博爾索納羅在去年10月份巴西大選中輸給盧拉，但他從未正式承認敗選。巴西總檢察官辦公室在一份聲明中說，博爾索納羅在騷亂髮生兩天後在社交網絡發布了一段視頻，“質疑2022年總統選舉的合法性”，"公開煽動實施犯罪行動"。檢察官辦公室稱，儘管視頻是在騷亂後發布的，之後已被刪除，但其內容足可證明對他的調查是合理的。

博爾索納羅律師在一份發給法新社的聲明中表示前總統"從未與這些運動有絲毫聯繫或參與"，他將首都發生的暴力事件歸咎於 "被滲透分子“。

在對博爾索納羅展開調查之前，對博索納羅政府的前司法部長安德森·托雷斯的調查已顯示此次騷亂是美國2021年1月6日國會大廈遭衝擊事件的翻版，托雷斯是騷亂髮生時首都地區的安全負責人，1月2日已離開巴西前往美國。據周四晚間巴西《聖保羅頁報》的披露，檢方在搜查托雷斯家時發現了一份緊急狀態法令草案，該草案可允許選舉結果無效，並使博爾索納羅繼續執政。目前巴西法院已因涉嫌與首都暴力事件肇事者 "勾結 "對其下逮捕令，巴西司法部要求他必須在三天內返回，否則將啟動引渡程序。

目前在美國的托雷斯一直堅稱自己無罪，承諾將返回巴西向當局自首，但他沒有給出具體日期。