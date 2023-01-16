全球安全排名：卡塔爾，阿聯酋與台灣稱前3

國際/“安全/犯罪指數”排名

Numbeo網站近日更新2023年各國“安全/犯罪指數”排名，全球有142個國家、416個城市被列入評估名單，安全指數越低、犯罪指數越高，就代表該座城市犯罪率大，反之亦然。前2名分別是卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國。台灣在142個國家中以安全指數83.8、犯罪指數16.2排名第3。

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據自由時報今天報道稱，專門評估全球犯罪指數的數據庫網站“Numbeo”，近日公布2023年各國“安全/犯罪指數”（Safety/Crime Index）排名，台灣在全球142個國家地區中名列第3，犯罪指數極低。台灣、台北市皆居第3。

安全國家排名進入前10名的國家地區還有（從第4名開始依序）曼島（Isle Of Man）、阿曼蘇丹國（Oman）、香港、亞美尼亞（Armenia）、日本、瑞士及巴林王國（Bahrain）。

城市方面，台灣首都台北市在416個城市中以安全指數84.9、犯罪指數15.1排名第3，前2名分別為阿拉伯聯合酋長國阿布達比（Abu Dhabi）及卡塔爾首都多哈（Doha）。

前10名國家從第4名開始依序為阿拉伯聯合酋長國阿治曼（Ajman）、阿拉伯聯合酋長國沙迦（Sharjah）、加拿大魁北克市（Quebec）、阿拉伯聯合酋長國迪拜（Dubai）、西班牙聖塞巴斯提安（San Sebastian）、瑞士伯爾尼（Bern）。

據該報說，Numbeo從2009年開始便會定期發表各國“安全/犯罪指數”年度報告，數據是針對造訪網站的訪客進行問卷調查得來，題目與其他機構或政府所做的調查類似。

不過據Numbeo也表示，報告只適合同一個國家不同城市進行比較，不適合國與國之間比較，因為部份國家地區犯罪通報不易、政府可能刻意對外美化數字。