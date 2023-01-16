烏戰開啟新對抗時代：誰將獲利？法歐應汲取什麼教訓？

烏克蘭戰爭/國際

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，開啟了一個以普京的俄羅斯和以美國為首的支持基輔的西方國家之間對抗為標誌的時代，同時全球南方國家的定位也模糊不清。

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法國國際關係研究所(Ifri)所長托馬斯-戈馬爾(Thomas Gomart)撰寫了《不公開的野心 強國在準備什麼》一書， (Tallandier, 將於1月19日出版)，探討九個主要國家（中國、俄羅斯、德國、美國、英國、印度、伊朗、土耳其和沙特阿拉伯）的戰略以及法國必須從這些國家吸取的教訓等議題。

這本書的介紹中說：烏克蘭戰爭清楚地提醒我們，一個國家元首的決定會影響數百萬人的命運。 要打破通常只從小視野看世界的看法，法國必須更好地了解其他大國的野心。在埃爾多安的土耳其、哈梅內伊的伊朗和穆罕默德的沙特領導的戰略中，宗教信仰應該被重視到什麼程度？朔爾茨的德國、普京的俄羅斯和習近平的中國所採取的方向如何重構歐亞大陸？ 英國和美國現在將自己定義為“海洋民主國家”。 印度呢？這些都是他在書中要討論的重要議題。

法國《觀點》周刊對作者托馬斯-戈馬爾進行了採訪，文章標題為：烏克蘭戰爭，中國和美國將從中獲利。

烏戰加速去西方化

烏克蘭的戰爭是阻止了世界的去西方化，還是加速了世界的去西方化？，

托馬斯-戈馬爾認為，烏克蘭的戰爭正在以一種矛盾的方式加速去西方化。一方面，戰爭加強了跨大西洋的聯繫，提醒我們美國對歐洲安全的關鍵作用。另一方面，這對所謂的 "南方 "國家來說也並未構成重大決裂，而這些國家對俄羅斯關於西方 "雙重標準 "的論點很敏感，他們以不同的方式，認為這場戰爭與己無關。而解釋上的差異也由於俄羅斯自身的矛盾而變得更複雜：俄方正在核保護傘下在烏克蘭發動一場殖民戰爭。然而，俄羅斯關於西方霸權及其不可避免的結局的論述很容易被南方國家，特別是非洲國家所接受，這些國家似乎要忽略俄羅斯歷史上的帝國主義一面。同時，烏克蘭戰爭也加速了俄羅斯在國際上地位下降，現在已經與全球化的西方脫節了。而在全球範圍內，歐洲人和俄羅斯人同時都在萎縮。

世界四分五裂，但全球還是必須要共同面對氣候和環境挑戰，進行國際合作，如何進行？

托馬斯-戈馬爾指出，我們正在目睹典型的地緣政治問題，如資源的獲取以及全球變暖的挑戰等等。在歐洲，後者是一個優先事項，而前者在過去三十年中基本上被忽略了。然而，美國和中國，但也包括俄羅斯，現在正將這些共同物品的管理畫歸戰略競爭領域。可以看到兩個明顯的裂痕，一個是歐洲人和上述三個國家之間，另一個是發達國家和發展中國家之間。氣候不公正的問題是擺在我們面前的主要地緣政治問題之一。

在法國和歐洲，是否已經從俄羅斯對烏克蘭的戰爭中吸取了所有的教訓，包括能源和軍事領域？

托馬斯-戈馬爾認為答案是否定的，他指出，首先在法國就沒有得到很好的理解，他認為烏克蘭戰爭是始於1917年的布爾什維克革命的20世紀 "歐洲內戰 "的回潮，1917年後是法西斯主義和納粹主義的崛起。這一點被巴黎遺忘了，但柏林沒有，莫斯科更沒有忘。法國必須着手研究歐盟新一輪擴大的後果。

第二，歐洲人將全球化與非軍事化相提並論。但現在被粗暴地打醒了，因為他們仍然沒有能力確保自己的安全。這不僅適用於歐洲的東翼，也適用於中東，在美國退出的背景下，伊朗的事件可能導致一場重大危機。他指出，歐洲人自20世紀80年代以來一直在持續裁軍，並在2000年9月11日之後繼續這樣做，而所有其他主要戰略參與者都在大規模地重新武裝。

最後，托馬斯-戈馬爾認為我們已經進入了一個正在形成新的能源集團的階段。供應安全再次成為北約的一個問題。歐洲人已經用來自挪威、英國和美國的天然氣來補償俄羅斯的天然氣。另一方面，戰爭的後果之一是俄羅斯和伊朗的油氣加速融入中國的能源體系。最大的不確定性在於沙特阿拉伯和海灣國家的未來定位，它們正通過從美國解放出來而向以色列靠攏。

公平的和平存在嗎？

法國世界報也指出，隨着俄羅斯人和烏克蘭人之間戰爭的繼續，什麼是公正的和平的問題再次出現。一個多世紀以來，在第一次世界大戰中，為了達成各方都接受的衝突的持久結局，一直在進行反思。

文章問道，和平是終極價值嗎？除了徹底打敗侵略者之外，還有可能想象出基於其他任何東西的公正和平嗎？是否有可能與一個罪惡的政權，即俄羅斯，奠定持久和平的基礎？俄羅斯通過這場新帝國主義戰爭，違反了其所有的國際承諾：聯合國的基本文本、歐洲委員會的章程以及蘇聯解體後與烏克蘭簽署的兩項條約，包括1994年的《布達佩斯備忘錄》--也是由美國人發起的--保證這個前蘇聯共和國的領土完整，以換取其放棄核武庫。

界定什麼是公正和持久的和平更加困難，因為國際關係中的和平概念本身仍然是模糊的。托馬斯-戈馬爾告訴世界報，"我們是否認為人類的自然狀態是和平，或者相反，競爭和對抗仍然是國家間關係的基體，因此，和平只是兩個戰爭時期之間的插曲嗎？” 他指出，"當你作為一個歷史學家看待世界時，'永久和平'仍然是一個哲學家的項目......必須思考的是導致戰爭的情況，以及導致停止戰爭的情況。這解釋了多年來關於戰爭權、戰時權和 "正義戰爭 "的大量探討。