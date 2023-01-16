烏繼續搜救遭俄空襲的第聶伯羅住宅樓 歐盟譴責“戰爭罪”

烏克蘭/俄羅斯

上周六（1月14號）遭空襲的烏克蘭第聶伯羅市一住宅樓死亡人數攀升至40人，歐盟輪值主席國瑞典周一（1月16號）表示，俄方這次造成死傷慘重的打擊是犯下了 "戰爭罪"，必須對責任人進行追究。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭國家警察局長伊戈爾-克萊門科則在攻擊近48小時後宣布，經過第二夜的搜尋，發現了40名死者，包括兩名兒童，還有75人受傷，包括15名兒童。

歐盟輪值主席國瑞典周一表示，周六俄羅斯對烏克蘭第聶伯羅一棟居民樓的致命打擊是一種 "戰爭罪"，必須對責任人進行起訴。在與歐洲理事會主席米歇爾舉行的聯合新聞發布會上，瑞典首相剋里斯特森譴責了一場 "可怕的襲擊"，並指出受害者中有兒童。他補充說："對平民的蓄意攻擊是戰爭罪，必須在必要的時間內對責任人進行起訴。"

瑞典領導人說，瑞典和歐盟 "最強烈地譴責俄羅斯對烏克蘭平民、民用財產和基本基礎設施的系統和持續攻擊，包括周六對第聶伯羅的一座建築的導彈襲擊。"

與此同時，搜救工作依然在廢墟中艱難繼續着。

01:20 遭到空襲的烏克蘭第聶伯羅公寓樓 © REUTERS/Clodagh Kilcoyne

俄羅斯否任

克里姆林宮花了兩天時間作出回應，周一發言人否認進行了這樣的打擊。儘管自2月24日入侵開始以來，俄方對大量非軍事目標進行轟炸襲擊。 克宮發言人佩斯科夫說："俄羅斯武裝部隊不是在轟炸居民樓或民用基礎設施，他們是在轟炸軍事目標。"

俄羅斯總統普京周日沒有對這一問題發表評論，但在莫斯科聲稱對佔領烏克蘭東部一個小鎮幾天後，他說在烏克蘭的戰爭正處於 "積極的動態"。

摧毀第聶伯羅公寓樓的襲擊發生在莫斯科自10月以來對烏克蘭能源基礎設施發動的定期和大規模轟炸行動之後，這使得居民在隆冬時節陷入黑暗和寒冷之中。

西方援助重型武器

面對俄羅斯新攻勢的威脅，西方已經加強了對烏克蘭的軍事援助。在長期不願意部署重型武器之後，現在正計畫派遣坦克和裝甲車車。

在第聶伯羅攻擊事件發生後，美國譴責了 "俄羅斯對烏克蘭人民進行殘酷和野蠻戰爭的另一個例子"。

面對提供武器的承諾，包括英國和波蘭承諾提供的坦克，克里姆林宮發誓這些坦克將被“燒毀”。

在不斷增加的軍事和財政援助的激勵下，烏克蘭軍隊在春季和秋季以壓倒性的挫折擊退了俄羅斯軍隊。 但基輔表示，需要重型坦克、輕型裝甲、遠程導彈系統和防空系統來奪回莫斯科在烏克蘭東部和南部佔領的所有領土。

上周六，倫敦宣布向基輔交付挑戰者2型坦克，這將是首次向烏克蘭交付西方製造的重型坦克。

在秋季遭受嚴重挫折後，俄羅斯正試圖通過轟炸能源基礎設施和在奪取東部城市巴赫穆特的戰鬥中加大努力來重新獲得主動權，該城市自夏季以來一直處於血戰狀態。