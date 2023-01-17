【視頻】國際原子能署向烏克蘭各核電站增派專家常駐

核安全，烏克蘭戰爭

國際原子能機構總幹事格羅西2022年9月26日，在奧地利維也納舉行的國際原子能機構第66屆大會上講話

國際原子能署（IAEA）總幹事格羅西1月16日（周一）訪問烏克蘭。這是俄羅斯入侵烏克蘭以來格羅西第六次訪問烏克蘭，旨在推動近期宣布的一項新措施，即在該國四個核電廠派駐原子能署核能安全專家常駐，四個核電站包括在1986年核災後已停止運行的切爾諾貝利核電站。格羅西在訪問烏克蘭南部一個核電站時說，採取這一新措施的目的，是 "確保烏克蘭重要核設施的安全，特別是在當前特殊困難時期，確保繼續正常運行，不出問題"。

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法國電視24台的報道指，國際原子能署的專家將兩人一組派駐到四個烏克蘭的核電站，包括南烏克蘭、羅夫諾（rivne）、赫梅利尼茨基（ Khmelnytskyi）核電站，以及北部的切爾諾貝利核電站，切爾諾貝利核電站在1986年發生核泄漏災難後已停止運行。

此前，原子能機構的成員已經進駐紮波羅熱核電站，這一烏克蘭最大的核電廠目前被俄羅斯軍隊控制。本周一個新的三人專家小組抵達該核電站，替換之前的專家組成員。

烏克蘭方面高度關注他們在當地的工作。烏克蘭能源部部長說，“我們將會重返紮波羅熱核電站，這只是一個時間早晚的問題，但尤為重要的關鍵問題、也是我們一直在談論的是核電廠的狀態，這裡，國際原子能署的工作非常重要。他們將查看核電站所發生的事情，了解對我們的核電站採取了什麼行動”

烏俄戰爭以來紮波羅熱核電站附近多次發生軍事交火，引發外界對其安全狀況的擔憂，目前該核電廠狀況仍然不穩定，將電站的六個反應堆已被關閉，而其外部供電情況仍然很脆弱。上周最後一條供電線路曾被數次中斷。據指，外部供電對維持核電站必不可少的，尤其是對保障核電站的安全至關重要。

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格羅西2022年9月26日，在奧地利維也納舉行的國際原子能機構第66屆大會上講話 AP - Theresa Wey