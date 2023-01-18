劉鶴與耶倫會面：習主席說“解決辦法總比問題多”

美國/中國

美國財長珍妮特-耶倫今天1月18日在瑞士與中國副總理劉鶴進行了"建設性"會晤。在傳出布林肯2月初訪華的消息後，華盛頓宣布，耶倫計畫不久後訪問中國，試圖推動美中關係升溫。劉鶴在蘇黎世背誦的習語錄似乎顯示：習近平正在收回戰狼，變換戰術...

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美國財長珍妮特-耶倫在蘇黎世與中國副總理劉鶴會晤之前告訴記者，"面對複雜的全球經濟前景，世界上最大的兩個經濟體迫切需要就全球宏觀經濟和金融狀況進行密切溝通，並就我們如何應對各種不同的挑戰交換意見"。

耶倫與劉鶴會晤後，據法新社報道，美國財政部在一份聲明中表示，他們"就宏觀經濟和金融發展交換了意見"，進行了一次 "建設性的對話"，期間，他們確認了就經濟和可持續發展問題"進一步加強"溝通對全球經濟的重要性。

該聲明說：珍妮特-耶倫"期待着在不久的將來訪問中國，並歡迎她的同行到美國來。但這個"聲明沒有給出訪問的具體日期。

珍妮特-耶倫之前曾與劉鶴舉行過三次遠程視頻會議，這是他們首次面對面會談。此時許多政治領導人正在瑞士的達沃斯參加世界經濟論壇。

耶倫提到，美國總統拜登和中國國家主席習近平2022年11月在巴厘島的會晤時承認美國和中國有"分歧"，但她堅持認為，兩國不應該"讓誤解，特別是那些源於缺乏溝通的誤解，不必要地損害"兩國的關係。

劉鶴和耶倫一樣，也提到拜登和習近平11月在巴厘島G20峰會期間的會晤，他表示，希望確保與美方"認真溝通"和"在宏觀經濟事務、氣候變化和其他共同關心的問題上進行協調"。

習近平：“解決辦法總比問題多”

在蘇黎世會談之前，中國副總理劉鶴通過翻譯回應耶倫稱，"目前，我們似乎正面臨著一些問題"。然後補充道："但正如習主席所說，[......]解決的辦法總比問題多"。劉鶴呼籲雙方"恰當地"管控分歧，並說，"無論情況如何變化，我們必須始終保持對話"。

法新社說，過去三年裡，中國隨着實力和信心的增長，加劇了與美國的競爭，引起美國的擔憂。然後在去年8月，時任美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣，雙方的緊張局勢達到了頂峰，北京認為台灣是其領土一部分，隨後在該島周圍發起了規模空前的軍事演習。

一位美國官員周二證實，美國國務卿安東尼-布林肯將於2月5日和6日訪問中國，試圖緩解兩國之間的高度緊張關係。

倘若安東尼-布林肯訪華成行，那將是在共和黨籍國務卿邁克-蓬佩奧於2018年10月訪問北京之後的首次這一級別的訪問。這個訪問是在美中領導人拜登和習近平在巴厘島舉行的會議期間宣布的，他們兩人在會議期間呼籲保持冷靜，但當時沒有正式宣布訪問的日期。

在蘇黎世與劉鶴會面後，珍妮特-耶倫將前往塞內加爾、贊比亞和南非，以加強美國與這些國家之間的經濟聯繫，因為中國已在非洲大陸贏得了更多的實力。