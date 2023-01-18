印尼東部發生里氏7級強烈地震

印尼東部地震

印尼東部哈爾馬赫拉島附近海域周三1月18日發生里氏7級強烈地震，導致恐慌的居民逃離家園。印尼當局尚未報告任何直接的損害或傷亡。

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這次地震發生在當地時間13:06（格林威治時間6:06）。最初測量為7.2級，後來美國地質調查局將其震級修正為7.0級。

震中位於摩鹿加（Moluques）群島的哈爾馬赫拉島（Halmahera）西北150公里處海域，震源深度為48公里。

在摩鹿加群島的莫羅泰島（Morotai）上的法新社記者說：感覺"地震持續了15到20秒。看到“一些居民紛紛逃離建築，因為他們害怕建築物會倒塌”。

總部設在夏威夷的太平洋海嘯預警中心（PTWC）警告海嘯波在距離震中300公里以內的地方都"可能發生"，然後取消了該警告。

據印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）說，在第一次地震後，已發生了5次餘震，其中主要的一次為5.3級。

由於印度尼西亞位於太平洋"火環"上，是地球構造板塊碰撞的地方，因此當地經常有地震和火山活動。

去年11月21日，502人在一場5.6級的地震中喪生，這場地震震動了人口稠密的爪哇主島的西爪哇省。

最近1月10日在印尼和東帝汶附近發生了7.6級地震，震源也是在深海。據災害管理機構稱，那次地震造成一人受傷，並摧毀了15所房屋和兩所學校。

2004年12月26日在蘇門答臘海岸發生的印尼最致命的9.1級地震，導致遠在斯里蘭卡、印度和泰國的23萬多人死亡，並在蘇門答臘島北部的班達亞齊海岸引發高達30米的巨浪。