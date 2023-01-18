基輔附近直升機墜毀18人死亡 包括烏克蘭內政部長

烏克蘭/法國

2023年1月18日，一架直升機在基輔郊外布羅瓦里鎮墜毀，在俄羅斯對烏克蘭的攻擊中，應急人員在墜毀現場工作。

今天1月18日周三，在烏克蘭首都基輔附近一架直升機墜毀，至少有18人喪生，包括三名兒童和烏克蘭內政部長。目前沒有關於墜毀原因的信息。法國總統馬克龍第一時間就這起悲劇向“法國的朋友烏克蘭”表示了悲痛和哀悼。

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據烏克蘭國家警察局的聲明說，在死者當中包括42歲的內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）和他的第一副手葉寧（Yevgeny Yenin）以及另一名內政部高官。

此外，根據同一消息來源，有22人受傷，其中包括10名兒童，都已被送進醫院。

墜機事件發生在首都基輔東郊市鎮布羅瓦里（Brovary），該鎮大約有10萬居民。

據該地區負責人奧萊克西-庫列巴（Oleksiï Kouleba）說，“悲劇發生時，幼兒園的孩子們和員工都在現場。他還說，正在調查這次悲劇的原因。

據社交網絡上發布的圖片，直升機墜落後發生了一場大火。據烏克蘭空軍發言人稱，墜毀的飛機屬於烏克蘭內政部國家緊急事務局。

馬克龍表示悲痛

法國總統馬克龍今天第一時間對烏克蘭內政部長莫納斯特爾斯基在直升機墜毀事件中的"不幸死亡"表示悲痛，並對事故中的受害者表示"哀悼"。他在推特上寫道："想着幼兒園附近這一可怕事件的所有受害者，想着那些孩子們和他們的家人"。馬克龍說，“法國向自己的烏克蘭朋友表示哀悼”。