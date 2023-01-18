非政府組織: 全球超過3.6億基督徒遭 "迫害"

宗教/國際

根據非政府組織 "敞開之門"周三發表的報告，2022年世界上有超過3.6億基督徒因其信仰而受到 "嚴重迫害和歧視"，朝鮮據報是對基督徒而言最糟糕的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，"敞開之門"每年都會發布一份基督徒受迫害的 "全球指數"，內容包括 "隱蔽的日常壓迫 "到 "最極端的暴力"。

法國敞開之門負責人帕特里克-維克多（Patrick Victor）在星期二的新聞發布會上說，在2021年10月1日至2022年9月30日期間，76個國家的 "超過3.6億 "天主教徒、東正教徒、新教徒、浸信會教徒、福音派等教徒在世界上受到嚴重迫害，占基督徒人數的七分之一， 基本這與2022年的數字相同。但在過去的三十年裡，受到“迫害行為”在全球廣泛蔓延：1993年統計涉及的國家為40個，目前已經高達76個，而且"有關國家的迫害正在加劇"。

據該組織，2022年，5621名基督徒被殺，前一年為5898人；4542名基督徒被拘留"（包括印度的1750人），而前一年為4277人；5259名基督徒被綁架（其中尼日利亞的4726人），前一年為3,829人。

被關閉、攻擊或破壞的教堂總數為2110座，低於2021年的5110座。

如果將所有的迫害加在一起，朝鮮已經上升到這個年度排名的首位，取代了阿富汗。接下來是索馬里、也門、厄立特里亞、利比亞、尼日利亞、巴基斯坦、伊朗、阿富汗和蘇丹。在該名單的50個國家中，中國排名第16。

據 "敞之的門"組織，在朝鮮，2020年通過的一項法律規定，"作為基督徒或擁有《聖經》是一種嚴重的犯罪行為，會受到嚴厲的懲罰"，該組織的負責人說，許多秘密教會被發現，基督徒被逮捕，被送入政治犯集中營或被處決。

另外， 在過去三十年裡，還有三種趨勢引發關注。

首先， "非洲大陸的特點是伊斯蘭極端主義擡頭"，有26個國家經歷了強烈的迫害，而1993年只有7個。

此外，"基督徒往往是宗教或意識形態民族主義的受害者"，在中國和印度，從自2017或 2014年以來，針對基督徒和穆斯林的 "暴力呈爆炸式"增長。

最後，該組織對中東地區的 "基督徒大逃亡 "表示遺憾："伊斯蘭國（組織）的勒索行為讓基督被迫徒逃離伊拉克和敘利亞。"