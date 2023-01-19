丹麥宣布將其訂購的法國凱撒大炮全部送給烏克蘭

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烏克蘭軍事人員用法國凱撒CAESAR炮向頓涅茨克地區Avdiivka附近的俄羅斯陣地開火2022年12月26日

丹麥政府1月19日周四決定向烏克蘭提供丹麥向法國訂購的全部19門凱撒遠程炮，其中大部分尚未交付。

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丹麥國防部長雅各布·埃勒曼-詹森（Jakob Ellemann-Jensen）在一份聲明中宣布，丹麥政府在議會的支持下，“已決定將丹麥向法國所購的全部19門法制凱撒大炮送給烏克蘭”。

丹麥國防部長補充說：“這是一項非常重要和有意義的捐贈”。

哥本哈根發布這個聲明的時間點，正值西方各國加緊宣布向烏克蘭捐贈重武器之際。

明天周五，50多國的軍方高層將在德國萊茵蘭的美軍拉姆施泰因空軍基地磋商下一步向烏克蘭提供軍備與後勤支持。

去年10月，法國宣布正在努力向烏克蘭交付新的凱撒大炮，但是從丹麥的訂單中抽取。之後，丹麥與巴黎和基輔討論了幾個月。

丹麥在2017年向法國Nexter集團訂購了15門凱撒火炮，並在2019年增訂4門。但交付時間被推遲了，只有少數已經交付。

丹麥國防部說，"這些大炮正被編入丹麥軍隊。因"系統有一系列技術問題，需要與製造商和烏克蘭一起管理。

哥本哈根續說："儘管存在這些問題，烏克蘭還是要求獲得這些大炮。

丹麥國防部還說，由於這19門大炮最終沒給丹麥軍隊，"政府正在研究在捐贈的同時，迅速獲得新武器的可能性"。

法新社說，與法國軍隊的凱撒炮款型不同，丹麥購買的凱撒有八個輪子而不是六個，運載能力為36枚炮彈（而不是18枚），並且配備一個裝甲艙。