新西蘭總理阿德恩五個高光時刻

新西蘭/政治

新西蘭總理傑辛達-阿德恩在執政五年半後，於1月19日宣布辭職。 這位享受了巨大人氣（特別是在國外）的42歲工黨領袖最終面對國內的困難，疲於應付。法新社列出傑辛達-阿德恩執政的五個高光時刻：

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抱嬰赴聯大開會

2018年9月，傑辛達-阿德恩創造了歷史，當時她帶着三個月大的女兒尼夫（Neve）出現在一年一度的聯合國大會上。這是第一次有女性領導人帶着自己的孩子進入聯合國這個巨大的半輪大廳。

傑辛達-阿德恩被認為是繼1990年貝娜齊爾-布托之後，歷史上第二位在任期間生育的總理。

阿德恩女士告訴CNN："我想讓這件事變得更加正常"，她希望通過顯示"更加開放，為其他女性打開大門"。

清真寺槍擊案

阿德恩女士因對2019年3月基督城清真寺槍擊案的反應而受到讚揚，這是該國有史以來最嚴重的一次襲擊事件。

一名白人至上主義者在星期五的祈禱中在該市的兩座清真寺開槍濫殺，造成51人死亡，約40人受傷。

槍擊案發生後 阿德恩戴着頭巾去安慰受害者家屬，這種態度受到了全世界的稱讚。她後來解釋說，這一姿態是自發的，是對穆斯林社區的尊重。此外，她還因迅速通過槍支法改革和推動社交網絡打擊仇恨言論而受到讚揚。

9個月後，新西蘭懷特島火山爆發，阿德恩女士因向震驚的國民提供了堪稱典範的安慰而獲得好評。那次火山爆發造成22人死亡，約50人受傷，有些人傷勢嚴重。

疫情贏得選舉

傑辛達-阿德恩在2020年大選中為工黨取得壓倒性勝利後，贏得了第二個總理任期，部分原因是她對冠狀病毒（Covid-19）令人印象深刻的良好管理。當時人氣高漲的她，被媒體稱為“傑辛達狂熱”（Jacindamania）。

她在那次選舉中，將其的競選重點放在抗擊冠狀病毒大流行政策的成功之上。

當時這個擁有500萬人口的群島只記錄了25例死亡，部分原因是嚴厲的衛生措施和對來自國外的旅行者嚴格關閉邊界。新西蘭在2022年8月才完全重新開放邊界，共記錄了2437例死亡病例。

反疫苗抗議

在贏得第二個任期兩年後，一些人開始對她處理冠狀病毒大流行提出批評。2022年2月的四個星期里，數百名示威者佔據了議會大廈前的草坪，抗議衛生限制。

阿德恩女士拒絕會見抗議者（其中許多是反疫苗者），並譴責抗議者使用"恐嚇和騷擾"來傳達信息。

抗議活動以暴力告終，一些人在防暴警察試圖清理營地時扒開鋪路石塊，扔向防暴警察。最終有100多人被捕。阿德恩女士後來將這種情況描述為"難以置信的困難"和"挑戰"。

該放手時就放手

隨着經濟形勢的惡化和右翼反對派力量的增強，阿德恩女士最近看到她的政黨和她本人在民意調查中的支持率下降。

最近的民意調查顯示，在定於10月14日舉行的選舉中，中右翼聯盟比工黨更具優勢。

上個月，阿德恩女士的壓力顯而易見，她無意中在麥克風上稱一位反對派領導人是"傲慢的混蛋"被抓到。

阿德恩在工黨會議上表示，她已傾盡全力地付出到最後時刻。她說："我只是沒有精力再干四年了”。