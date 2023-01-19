新西蘭總理阿德恩精疲力盡宣布辭職

新西蘭總理辭職

新西蘭總理傑辛達-阿德恩周四（1月19日）宣布辭職。在她任職五年半之後，在距離下次大選九個月之際，她表示自己"沒有足夠的精力"繼續執政了。

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阿德恩在她的工黨會議上表示，她已在儘可能長的時間內，傾盡全力付出。她說："我只是沒有精力再干四年了”。

42歲的傑辛達-阿德恩在2017年的聯合政府中成為總理，然後在三年後的選舉中，帶領中左翼工黨取得壓倒性勝利。

法新社說，上個月，阿德恩女士已顯露其承受的緊張壓力：她不小心在麥克風前說一名反對派領導人是"傲慢的混蛋"，被聽到和抓到了。

一個月前，阿德恩在議會夏季休會後的首次公開露面時表示，她曾希望利用休會期找到繼續執政的能量。她說："但我一直沒能做到這一點"。

阿德恩女士宣布下一次選舉將於10月14日舉行，在此之前，她將繼續擔任議員。

最近的民意調查顯示，在下次選舉中，中右翼聯盟將比工黨更具優勢。但阿德恩女士保證說，這並不是她離開的原因。

她說："我離開不是因為我相信我們不能贏得下一次選舉，而是因為我相信我們能夠，而且將會贏得這個選舉”。

她表示，她的辭職將不晚於2月7日生效，工黨黨團將在三天內投票決定新的領導人。

新西蘭副總理格蘭特-羅伯遜立即明確表示，自己將不會成為繼任阿德恩女士的候選人。

而即將離任的總理阿德恩保證，她的辭職的背後沒有任何秘密原因。她說：“我之所以離開，是因為這樣的特權地位伴隨着巨大的責任”。自己“有責任知道什麼時候你是合適的領導人，也知道什麼時候你不是”。

澳大利亞左派總理安東尼-阿爾巴尼斯讚揚阿德恩女士"向世界展示了如何用智慧和力量領導（國家）"。