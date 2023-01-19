【視頻】法國：抗議政府退休改革 首日動員響應者眾

法國，退休改革，社會

法國工會組織的反對政府退休改革動員今天（1月19日）拉開序幕，從電視畫面和各省的初步統計數據看，首日的動員獲得響應眾多。從南特到馬賽，示威者從上午就開始走上街頭，全法國都在喊着一個口號：撤銷改革，對政府擬將法定退休年齡從62歲提高到64歲的改革說 "不"。

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據本台法語報道，各省初步的統計數字顯示了動員首日大規模的參與：圖盧茲參與示威人數約36000人，南特25000人，里昂23000人，克萊蒙費朗19000人，蒙彼利埃15000人。在一些中等城市，警方和省府統計數字尤其顯得突出，如波城（ Pau）約13600人，昂古蘭目（ Angoulême）約9000人，沙特魯（Châteauroux）約8000人。

總體看，此次動員的規模與2019年12月5日法國跨行業抗議退休改革的示威相當，甚至更大，當時警方統計的人數是80.6萬名抗議者，而法國總工會CGT聲稱有150萬人參加示威。

法國不屈服黨領導人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）參加了今天在馬塞的集會，他表示，"政府已經輸掉了其首場戰鬥，即說服人們相信其退休改革的必要性“。馬塞今天的遊行是工會12年來的首次聯合動員。

預計今天法國全國將有200多個集會，當局預計示威人數在55萬至75萬，首都巴黎的示威從下午開始，官方預計會有5萬至8萬人參加。警方為示威安保部署了共計10,000多名警察和憲兵，其中巴黎約3500名。

法國總工會CGT負責人菲利普-馬丁內斯（Philippe Martinez）在巴黎示威時表示，"我認為將超過一百萬的參加人數“，"顯而易見動員很有力，響應情況超出了我們的想象，"。

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Os manifestantes seguram as bandeiras dos sindicatos da CGT durante uma manifestação contra o plano de reforma previdenciária do governo francês em Nice, como parte de um dia de greve nacional e protestos na França, 19 de janeiro de 2023. REUTERS - ERIC GAILLARD